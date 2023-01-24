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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Госдуме предложили лишить заработка «звёзд», убежавших из России
И открыто выражающих антироссийскую позицию.
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Как известно, многие представители творческих профессий по своему складу характера являются космополитами — «гражданами мира». В мирное время на это внимание особо никто не обращает — ну космополиты и либералы, и ладно — однако когда дело дошло до боевых действий, многие из представителей творческой «богемы» взяли ноги в руки и уехали за кордон. Где, что вообще удивительно, стали делать откровенно антироссийские заявления.

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Хотя гражданское общество в значительной степени проявило сознательность и «отменило» подобных деятелей культуры, это не особо мешает последним продолжать зарабатывать в России на продаже своих композиций, книг и прочих материалов, поскольку большая часть аполитичных граждан может быть просто не в курсе взглядов своих кумиров. В Госдуме считают, что оставлять данный вопрос без государственного вмешательства нельзя, и тех уехавших из России «звёзд», которые воспринимают страну исключительно как «кормовую базу», необходимо отключить от «источников питания». С соответствующим предложением к законодателям обратилась глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

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Как отметила Ямпольская, практика внесения деятелей культуры с антироссийской позицией в список иноагентов даёт свои результаты — в частности, признанные иноагентами артисты лишены возможности работать за государственный счёт, однако сейчас открытым остаётся вопрос частных проектов и площадок, на которых они могут продолжать выступать.

#финансы #россия #культура
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