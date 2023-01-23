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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Бразилии выступил за дедолларизацию и предложил создать единую валюту стран БРИКС и МЕРКОСУР
Так сказать, добро пожаловать в клуб.
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Когда-то давно мир спокойно существовал, рассчитываясь в международной торговле в национальных валютах. Затем по итогам Второй мировой войны, опустошившей европейские экономики, главной резервной валютой в мире стал доллар США, и данный статус у американских вечнозелёных президентов на протяжении десятилетий оставался незыблемым. Тем не менее, процессы в мире ведут к тому, что роль доллара как основной резервной валюты уйдёт в прошлое, и основные не аффилированные с коллективным Западом государства прилагают для этого все возможные усилия.

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В частности, сегодня президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать общую валюту для стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и МЕРКОСУР (Южноамериканский общий рынок: Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай).

По словам Лула да Силвы, если бы это зависело от него, то страны бы уже торговали друг с другом в национальных валютах, чтобы не зависеть от доллара. По мнению президента Бразилии, со временем мир придёт к этому [дедолларизации], и сделать это необходимо, поскольку у многих стран наблюдаются трудности с закупкой долларов.

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Стоит отметить, что государства-члены БРИКС уже прорабатывают идею создания новой резервной валюты. Если к ним присоединятся ещё и основные государства Латинской Америки, не говоря уже про явное стремление к дедолларизации влиятельных стран Северной Африки и Ближнего востока, то процесс можно будет многократно ускорить.

#финансы #экономика #бразилия #дедолларизация #брикс
4
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🤣🤣🤣
Президент Бразилии выступил за делолларизацию и предложил создать единую валюту стран БРИКС и МЕРКОСУР
kitava
23:14
Доллар просто не может обеспечить мировую экономику денежной массой. Да и это наверное неправильно когда одна страна получает висты от всей экономической деятельности вчех стран.
Президент Бразилии выступил за делолларизацию и предложил создать единую валюту стран БРИКС и МЕРКОСУР
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23:14
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