На минувшей неделе шведские активисты выступили у посольства Турции в Стокгольме и позволили себе крайне оскорбительные для Анкары заявления, выкрики и действия которые предсказуемо не нашли в Турецкой Республике ничего, кроме отвращения и крайне негативной реакции. В частности, с комментарием касательно произошедшего выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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По словам Эрдогана, после «грязных акций» в Швеции возле дипмиссии Турции и на фоне «поддержки террористов» Стокгольму больше не стоит ждать от Анкары поддержки по вступлению скандинавской страны в НАТО.
Стоит отметить, что препятствование вступлению в НАТО со стороны Турции является для Швеции подарком, хоть в тамошних властных кругах этого осознавать пока не желают. Ведь в случае вступления в НАТО на Швецию тут же будут нацелены российские силы сдерживания, и о десятилетиях спокойствия и счастья можно будет забыть.