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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Турции заявил, что Швеции больше не стоит надеяться на поддержку Анкары в вопросе членства в НАТО
Шведам на президента Турции, а также на своих экстремистов, вообще молиться стоит: от перманентной угрозы страну оберегают.
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На минувшей неделе шведские активисты выступили у посольства Турции в Стокгольме и позволили себе крайне оскорбительные для Анкары заявления, выкрики и действия которые предсказуемо не нашли в Турецкой Республике ничего, кроме отвращения и крайне негативной реакции. В частности, с комментарием касательно произошедшего выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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По словам Эрдогана, после «грязных акций» в Швеции возле дипмиссии Турции и на фоне «поддержки террористов» Стокгольму больше не стоит ждать от Анкары поддержки по вступлению скандинавской страны в НАТО.

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Стоит отметить, что препятствование вступлению в НАТО со стороны Турции является для Швеции подарком, хоть в тамошних властных кругах этого осознавать пока не желают. Ведь в случае вступления в НАТО на Швецию тут же будут нацелены российские силы сдерживания, и о десятилетиях спокойствия и счастья можно будет забыть.

#политика #нато #турция #швеция
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