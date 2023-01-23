Так вроде бы переговариваться надо не с ней.

На протяжении всей СВО Россия постоянно заявляет о готовности к переговорам с украинской стороной, которая, в свою очередь, ставит невыполнимые «условия», тем самым саботируя весь дипломатический процесс. Постоянные отказы Украины от переговоров играют Москве на руку: с одной стороны, операция продолжается, а с другой, партнёры из дружественных стран видят, кто в данном конфликте рационален, а кто придерживается радикального, если не сказать экстремистского подхода.

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На сегодняшний же день никаких условий для переговоров России и Украины нет ни фактически, ни юридически, о чём сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Формально на Украине любые переговоры с Россией запрещены принятым прошлой осенью законом. Кроме того, президент Зеленский, отвечая на вопросы западных журналистов об отказе от переговоров с Путиным, заявляет, что не видит в них смысла. Учитывая, что, согласно заявлению руководителя украинской военной разведки Буданова, переговоры в феврале—марте использовались исключительно с целью выигрыша времени для ВСУ, вряд ли России имеет смысл вести переговоры именно с украинской стороной. Надо брать выше.