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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Норильске может появиться атомная электростанция
По крайней мере, соответствующий проект разрабатывается.
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Быть может, у значительной части населения до сих пор и существуют предрассудки касательно атомной энергетики, но спорить с тем, что данное направление необходимо развивать, и делать это быстро и в больших объёмах, с каждым годом становится всё сложнее. Атомная энергетика является чистой, дешёвой (если не считать первоначальные вложения в строительство самой АЭС), а в случае замыкания ядерного топливного цикла, в чём российские учёные добились огромных успехов — практически неисчерпаемой. Вот и Норильск может стать новым регионом, который примет у себя мирный атом. По крайней мере, фактом разработки такого плана поделился глава «Норникеля» Владимир Потанин.

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По словам Потанина, «Норникель» собирается обсудить с «Росатомом» совместный проект установки в Норильском промышленном районе атомной электростанции с ядерными мини-реакторами наземного или наводного базирования. Как отметил Потанин, Норильский промышленный район развивается, поэтому ему необходимо больше энергии, и атомная электростанция с вышеуказанными мини-реакторами обеспечит регион необходимым ему количеством электроэнергии.

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При этом, как отметил Потанин, подобная АЭС позволит вырабатывать электричество без увеличения количества выработки тепла, которого в Норильском промышленном районе и так производится с избытком. Отмечается, что на имеющихся в регионе ТЭЦ планировали заменить турбины с более высоким коэффициентом преобразования энергии пара в кинетическую и, как следствие, в электрическую, но западные «партнёры» «Норникеля» отказались от участия в данном проекте.

#энергетика #атомная энергетика #аэс #электростанции #атомные электростанции
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