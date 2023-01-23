Минувшей осенью в России прошла частичная мобилизация. На словах представители власти заявляли, что требуемое количество резервистов было призвано в вооружённые силы, однако формально никакого документа, обозначающего окончание мобилизации, опубликовано не было. Данное обстоятельство закономерно вызвало в общественности тревогу, и вот, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал на этот счёт дополнительный комментарий.
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По словам Пескова, отсутствие указа об окончании частичной мобилизации вызвано тем, что хоть необходимое количество резервистов и призвано в войска, но «другие мероприятия», необходимые для обеспечения выполнения задач ВС, включая закрытый пункт указа, продолжают действовать.
Важно понимать, что хоть данные заявления звучат складно, но в вопросе мобилизации у представителей власти сильно подпорчена репутация. В частности, нас чуть ли не до самого последнего момента убеждали в том, что мобилизация для решения задач СВО не потребуется в принципе. Кроме того, уверенности в данном вопросе не прибавляют и заявления военных экспертов и так называемых лидеров общественного мнения, утверждающих, что для решительного достижения целей вторая волна частичной мобилизации «обязана быть».