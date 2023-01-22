Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Сборы фильма «Аватар: Путь воды» достигли заветных $2 миллиардов
Теперь Джеймс Кэмерон попал в историю как режиссёр, снявший три двухмиллиардных фильма.
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

То, что фильму «Аватар: Путь воды» удастся собрать в мировом прокате заветные два миллиарда долларов, которые создатели картины почему-то обозначили как порог окупаемости, было очевидно ещё в начале уходящей недели, когда суммарные кассовые сборы достигли $1,9 миллиардов. Что ж, на сегодняшний день картина режиссёра Джеймса Кэмерона стала третьей в его карьере, собравшей два миллиарда долларов. Другие две — «Титаник» и первый «Аватар».

реклама

Важно, впрочем, понимать, что при всей исторической важности данного события для голливудского кинематографа в целом и для Джеймса Кэмерона в частности, данная статистика имеет значение только в том случае, если не делать поправку на инфляцию. Поскольку доллар образца 2009 года, когда в прокат вышел первый «Аватар», не говоря уже про доллар образца 1997 года в момент выхода «Титаника» — это разные по своей покупательной способности деньги, и сборы фильма про катастрофу пассажирского парохода по своей сути значили гораздо больше.

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Тем не менее, успех очевиден, равно как очевиден и тот факт, что Джеймс Кэмерон на его фоне снимет и триквел «Аватара».

#кино #аватар #аватар: путь воды
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

«Аватар: Путь воды» стал шестым самым кассовым фильмом в истории
Трейлер шестого «Крика» с главной героиней сериала «Уэнсдэй» — дата премьеры уже известна
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В США объяснили, почему Украине не нужны американские и немецкие танки M1 Abrams и Leopard-2
23
Перспективы Challenger 2 в СВО, пробьет ли его броню Т-90 или британец станет гегемоном на поле боя
+
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Январь)
2
Радиаторы, которые нам запомнились - для видеокарт и процессоров
53
Небольшой обзор туалетной бумаги ECO-nomi произведенной в Грузии
109
Тесты не тесты или о чем молчат техноблогеры
74
Выбираем смартфон под любой кошелек в 2023 году
7
Мощь процессора M2 - не так уж и сильна
14
Может ли человек увидеть один фотон
3
В чем слабость и сила дальнобойного снаряда GLSDB, который США передали Украине
73

Сейчас обсуждают

Бухгалтер Берлага
21:50
То конфликт, то СВО - ты чмошник уж как-нибудь определись с терминологией, перед тем, как сочинять парашу для оверов.
Медведев допустил, что в мире на фоне затянувшегося конфликта возникнет новый военный альянс
no_fate
21:49
Да хоть 1000 Абрамсов. Я помню как ты пукал про святые Джавелины, потом у тебя понос случился про волшебные Химарсы :) Ну это слишком смешно, перечислять тут все твои влажные мечты. Теперь вот Абрамсы...
Медведев допустил, что в мире на фоне затянувшегося конфликта возникнет новый военный альянс
Лёха
21:48
так это ещё не вся печь, где у неё поддувало? иногда бывает вверху, но это хуже работает
Как правильно топить печку - подробный гайд с разгоном
no_fate
21:47
Целостность конечно признает, без тех областей, который вышли из состава украины и вошли в состав России. Это все признают.
Медведев допустил, что в мире на фоне затянувшегося конфликта возникнет новый военный альянс
LoL
21:45
Судя по всему этот открытый гей бараш твой парень, счастья вам, деток ебучих.
Группа БРИКС может увеличиться до восемнадцати государств
no_fate
21:45
Вообще то 4. И вокруг Москвы эшелонированная система ПВО. А в Киеве ничего подобного нет, там в качестве ПВО важные объекты инфраструктуры мешками с песком обкладывают, потому что существующее ПВО сби...
Медведев допустил, что в мире на фоне затянувшегося конфликта возникнет новый военный альянс
Уцы
21:44
Да у тебя какая-то древняя, у меня вот такая только форма чуть-чуть другая. Бак блестящий я отдельно покупал
Как правильно топить печку - подробный гайд с разгоном
LoL
21:43
Михаил Андреев идет нахуй на фоне нового альянса, т.к он местный автор-гей.
Медведев допустил, что в мире на фоне затянувшегося конфликта возникнет новый военный альянс
no_fate
21:42
Вранье, как и все твои посты. Зато в Тух лаине чмобиков насильно отлавливают полицаи, несложно представить как это мясо будет утилизироваться.
Медведев допустил, что в мире на фоне затянувшегося конфликта возникнет новый военный альянс
no_fate
21:39
Тух лаине уже не поможет ни Челленжер ни Абрамс. Тух лаина уже проиграла, старые танки туда отправят чтобы потом сказать: ну мы вам танки давали, а вы все равно просрали.
Перспективы Challenger 2 в СВО, пробьет ли его броню Т-90 или британец станет гегемоном на поле боя
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем