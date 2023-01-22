То, что фильму «Аватар: Путь воды» удастся собрать в мировом прокате заветные два миллиарда долларов, которые создатели картины почему-то обозначили как порог окупаемости, было очевидно ещё в начале уходящей недели, когда суммарные кассовые сборы достигли $1,9 миллиардов. Что ж, на сегодняшний день картина режиссёра Джеймса Кэмерона стала третьей в его карьере, собравшей два миллиарда долларов. Другие две — «Титаник» и первый «Аватар».
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Важно, впрочем, понимать, что при всей исторической важности данного события для голливудского кинематографа в целом и для Джеймса Кэмерона в частности, данная статистика имеет значение только в том случае, если не делать поправку на инфляцию. Поскольку доллар образца 2009 года, когда в прокат вышел первый «Аватар», не говоря уже про доллар образца 1997 года в момент выхода «Титаника» — это разные по своей покупательной способности деньги, и сборы фильма про катастрофу пассажирского парохода по своей сути значили гораздо больше.
Тем не менее, успех очевиден, равно как очевиден и тот факт, что Джеймс Кэмерон на его фоне снимет и триквел «Аватара».