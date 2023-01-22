На сегодняшний день в мире главенствует только один военно-политический альянс — НАТО. В перспективе, однако, это может измениться, о чём предположил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По словам Медведева, последние заявления руководителей западных стран и, в частности, проходившие обсуждения в рамках встречи на авиабазе Рамштайн являются свидетельством намерений коллективного Запада делать ставку на изматывание и уничтожение России.
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По отнюдь не обнадёживающим словам Медведева, у Запада ещё «достаточно» оружия, и если надо, то они начнут производить новое. Результатом этого станет то, что, во-первых, России будет «очень непросто», а во-вторых, затягивание конфликта в определённый момент может привести к формированию нового военного альянса. По мнению Медведева, в этот гипотетический альянс войдут страны, «которых достали американцы» и подчинённые им европейские правительства.
Иными словами, в верхних эшелонах российской власти начинает всё активнее продвигаться тема того, что в обозримой перспективе СВО не закончится. Это для тех, кто не осознал этого ещё весной прошлого года.