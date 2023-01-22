Группа БРИКС на сегодняшний день является мощной альтернативой G7, вобрав в себя свыше 40 % населения планеты и свыше четверти мирового ВВП. Учитывая, что БРИКС создавалась для упрощения взаимовыгодных отношений между членами группы, неудивительно, что сегодня, во времена масштабных геополитических преобразований, всё больше стран посматривают в сторону именно данного экономико-дипломатического объединения.
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В частности, как заявил сегодня в интервью РИА Новости посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука, сейчас на вступление в БРИКС претендуют тринадцать государств, из которых шесть уже официально подали заявки, а остальные выразили интерес. Как отметил посол, среди потенциальных членов БРИКС есть такие государства, как Египет, Иран, ОАЭ, Алжир, Саудовская Аравия и Бахрейн. Иными словами, самые влиятельные государства Северной Африки, Ближнего Востока и Персидского залива.
В последний раз формальное расширение группы состоялось в 2010 году, когда к тогда ещё называвшейся БРИК организации присоединилась Южно-Африканская Республика. В любом случае, как отметил господин Макетука, решение о принятии в БРИКС новых членов будет приниматься коллегиально.
Какую аббревиатуру выберет организация после своего гипотетического расширения, неясно. Возможно, данное объединение государств вообще сменит своё название; перспектива превращения БРИКС в АБРИКОСЕ, конечно, завораживающая, но вряд ли это будет удобно для использования.