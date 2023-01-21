Решать этот вопрос, впрочем, собираются «демократическим путём».

На сегодняшний день в Конституции Молдавии закреплён нейтралитет, а это означает, в частности, что страна не может быть частью никаких военных блоков и размещать на своей территории иностранные военные контингенты. Под руководством президента Майи Санду тема «евроатлантического» курса Молдавии, несмотря на открытое противостояние ему со стороны населения, поднимается всё чаще, и вот, сегодня в интервью изданию Politico Санду в очередной раз затронула идею вступления страны в некий военный блок.

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По словам госпожи Санду, сейчас в Молдавии идёт обсуждение способности защитить себя: может ли государство сделать это самостоятельно или же ему необходимо стать частью «большего альянса». Как отметила Санду, если Молдавия как государство придёт к выводу, что нейтралитет нужно изменить, то это произойдёт через демократический процесс.

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Важно понимать, что под абстрактным «военным альянсом» Санду подразумевает отнюдь не Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В последние годы Молдавия активно взаимодействует с Североатлантическим альянсом, и, по всей видимости, то, к чему могут приводить заигрывания с НАТО, для Санду уроком не стало.