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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Илон Маск назвал эскалацию конфликта на Украине «очень рискованной» для Украины и мира в целом
Небогатые разумом комментаторы с Маском отнюдь не согласны.
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В настоящее время конфликт на территории Украины удаётся удерживать в рамках, собственно, той территории, которая признана международным сообществом как территория Украины. Тем не менее, изображать, что международно-юридический статус данного вопроса имеет больше значения, чем фактический, чревато большими проблемами и нарастанием эскалации вооружённого конфликта. В частности, о том, что гипотетическая передача американского оружия, которое позволит Украине наносить удары по территории Крыма, станет опасным витком эскалации, заявил сегодня Илон Маск.

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По словам Маска, он настроен «супер про-украински», однако «безжалостная» эскалация очень рискованна как для самой Украины в частности, так и для всего мира в целом. Проще говоря, Маск понимает, что нанесение ударов по Крыму с использованием оружия американского производства ничем хорошим для наносящей удар стороны не закончится.

Позиция комментаторов под «постом» Маска на этот счёт разделилась. Одни считают, что вопрос Крыма нужно закрыть окончательно и бесповоротно, активно продвигая идею мирных переговоров, другие же настроены бескомпромиссно и продолжают пребывать в иллюзиях, в которых украинская военная победа в этом конфликте в принципе возможна.

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Стоит напомнить, что Илон Маск настроен «супер про-украински» не просто на словах. Разработанная компанией SpaceX система спутникового интернета Starlink сейчас является чуть ли не главным способом коммуникации вооружённых сил Украины на фронте, а соответствующие терминалы поставлялись в страну бесплатно. Российские системы РЭБ глушат сигналы Starlink, но полностью подавить работу данной системы «на земле» невозможно. Считает ли Маск обеспечение ВСУ связью рискованной эскалацией, впрочем, вопрос риторический.

#илон маск #украина #spacex #политика #starlink
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