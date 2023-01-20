Как за океаном скажут, так и будет. И никак иначе.

Передача украинским вооружённым силам танков — тема, которая хоть и меркнет на фоне поставок сотен и тысяч единиц прочей бронетехники, но всё же имеет огромную важность в плане эскалации конфликта. Германия, находясь под беспрецедентным давлением, всячески старается избежать того, чтобы немецкие танки вновь воевали против России, поэтому сегодня глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус с явным облегчением заявил, что представители министерств обороны стран НАТО не смогли прийти к единому мнению касательно передаче Украине танков.

реклама

Писториус отметил, что в рамках обсуждения речь шла непосредственно о танках Leopard — о танках M1 Abrams речи не велось. Как считают многие военные эксперты, из всех западных образцов танков именно «Леопарды» лучше всего подойдут под украинские реалии боевых действий.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Стоит отметить, что представители военных ведомств западных стран прекрасно дают себе отчёт в том, что натовские танки не изменят ход событий, а лишь добавят украинским вооружённым силам дополнительной головной боли с обслуживанием, логистикой и выживаемостью данных машин на поле боя. Но политическая сторона данного вопроса, к сожалению, продолжает превалировать над военной и реалистической.