Передача украинским вооружённым силам танков — тема, которая хоть и меркнет на фоне поставок сотен и тысяч единиц прочей бронетехники, но всё же имеет огромную важность в плане эскалации конфликта. Германия, находясь под беспрецедентным давлением, всячески старается избежать того, чтобы немецкие танки вновь воевали против России, поэтому сегодня глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус с явным облегчением заявил, что представители министерств обороны стран НАТО не смогли прийти к единому мнению касательно передаче Украине танков.
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Писториус отметил, что в рамках обсуждения речь шла непосредственно о танках Leopard — о танках M1 Abrams речи не велось. Как считают многие военные эксперты, из всех западных образцов танков именно «Леопарды» лучше всего подойдут под украинские реалии боевых действий.
Стоит отметить, что представители военных ведомств западных стран прекрасно дают себе отчёт в том, что натовские танки не изменят ход событий, а лишь добавят украинским вооружённым силам дополнительной головной боли с обслуживанием, логистикой и выживаемостью данных машин на поле боя. Но политическая сторона данного вопроса, к сожалению, продолжает превалировать над военной и реалистической.