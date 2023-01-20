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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Владелец Google сократит 12 тысяч своих сотрудников
«Сложное решение», которое «подготовит» компанию «к будущему».
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Глобальный геополитический, а за ним и экономический кризис, в существование которого многие почему-то предпочитают не верить, всё-таки берёт своё. Как сообщил сегодня гендиректор владеющей Google LLC компании Alphabet Inc. Сундар Пичаи, было принято сложное решение о сокращении двенадцати тысяч сотрудников.

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По словам Пичаи, когда Alphabet в течение двух лет осуществляла стремительное развитие и набирала новых сотрудников, компания исходила из прогнозов по совершенно другой «экономической реальности», чем той, в которой компания столкнулась сегодня. Таким образом, сейчас Alphabet переходит в режим сокращения затрат и их перенаправления на основные направления.

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Всем, кого затронуло сокращение, уже отправили соответствующие уведомления. В зависимости от законодательств конкретных стран, сокращённые сотрудники получат соответствующие причитающиеся им компенсации и выходные пособия.

#google #alphabet
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Вежливый_Bredley
16:58
а че она не одинаковая в рахе и в крыму? что то ты дaлбаеб скрываешь.
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Житель Европы на Bentley
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Да тебе по кайфу, живёшь в загнивающей Европе, в тепле, никто тебя не презирает, никто тебя не бьёт то что ты русский.
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KGBT+ v2
16:57
Видимо, аффтар троллит нас всех
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Johan_888
16:57
Прям победили, всё как обычно, наебали...
Морские пехотинцы США победили робота DARPA, спрятавшись под картонной коробкой
LoL
16:57
Нахуй будет правильнее, ибо Михаил Андреев должен туда сходить.
США объявили о выделении Украине очередного пакета помощи — теперь уже на 2,5 миллиарда долларов
Вежливый_Bredley
16:56
как пылали хаймарсы в макеевке да дaлбаеб?
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Johan_888
16:56
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