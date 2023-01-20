Глобальный геополитический, а за ним и экономический кризис, в существование которого многие почему-то предпочитают не верить, всё-таки берёт своё. Как сообщил сегодня гендиректор владеющей Google LLC компании Alphabet Inc. Сундар Пичаи, было принято сложное решение о сокращении двенадцати тысяч сотрудников.
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По словам Пичаи, когда Alphabet в течение двух лет осуществляла стремительное развитие и набирала новых сотрудников, компания исходила из прогнозов по совершенно другой «экономической реальности», чем той, в которой компания столкнулась сегодня. Таким образом, сейчас Alphabet переходит в режим сокращения затрат и их перенаправления на основные направления.
Всем, кого затронуло сокращение, уже отправили соответствующие уведомления. В зависимости от законодательств конкретных стран, сокращённые сотрудники получат соответствующие причитающиеся им компенсации и выходные пособия.