Компания Paramount Pictures представила трейлер шестой части хоррора «Крик» (Scream в оригинале, но вы и так это знаете). На этот раз четвёрке выживших из предыдущей части предстоит покинуть Вудсборо и переехать в Нью-Йорк, но от нежелательных встреч с Призрачным лицом их это не спасёт.
реклама
В фильме снимались: Кортни Кокс, Жасмин Савой Браун, Мэйсон Гудинг, Самара Уивинг, Тони Револори, Мелисса Баррера и, конечно же, Дженна Ортега. Последнюю вы могли видеть в «Уэнсдэй» — невероятно успешном сериале от Netflix, который недавно продлили на второй сезон.
Съёмки картины проходили в Монреале в 2022 году, за постановку отвечали режиссёры Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, а сценарий написали Джеймс Вандербилт и Гай Бусик. Композитором фильма вновь стал Брайан Тайлер, работавший над предыдущей частью.
Премьера шестого «Крика» должна состояться 10 марта 2023 года. Первоначально премьера фильма была назначена на 31 марта 2023 года, но в ноябре 2022 года стало известно, что картина выйдет в прокат раньше.