Все же посмотрят его из-за Дженны, да?

Компания Paramount Pictures представила трейлер шестой части хоррора «Крик» (Scream в оригинале, но вы и так это знаете). На этот раз четвёрке выживших из предыдущей части предстоит покинуть Вудсборо и переехать в Нью-Йорк, но от нежелательных встреч с Призрачным лицом их это не спасёт.

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В фильме снимались: Кортни Кокс, Жасмин Савой Браун, Мэйсон Гудинг, Самара Уивинг, Тони Револори, Мелисса Баррера и, конечно же, Дженна Ортега. Последнюю вы могли видеть в «Уэнсдэй» — невероятно успешном сериале от Netflix, который недавно продлили на второй сезон.

Съёмки картины проходили в Монреале в 2022 году, за постановку отвечали режиссёры Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, а сценарий написали Джеймс Вандербилт и Гай Бусик. Композитором фильма вновь стал Брайан Тайлер, работавший над предыдущей частью.

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Премьера шестого «Крика» должна состояться 10 марта 2023 года. Первоначально премьера фильма была назначена на 31 марта 2023 года, но в ноябре 2022 года стало известно, что картина выйдет в прокат раньше.