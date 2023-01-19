Всё это сделано в рамка проекта «Цифровая образовательная среда».

Компания «Ростелеком» сообщила, что смогла обеспечить доступом в интернет, сетью Wi-Fi и видеооборудованием более 9 тысяч школ. Всё это было проделано в рамках технической части проекта «Цифровая образовательная среда».

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«В рамках национальной программы “Цифровая экономика Российской Федерации” и федерального проекта “Цифровая образовательная среда” компания “Ростелеком” провела масштабные работы по организации беспроводного широкополосного доступа в интернет (Wi-Fi) и системы видеонаблюдения в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 24 регионов России. Всего в 2021–2022 годах IT-инфраструктура заработала в 9 157 зданиях образовательных организаций, благодаря чему учащиеся получили равные условия для качественного образования вне зависимости от места их проживания», — рассказали представители «Ростелекома».

Представители «Ростелекома» также рассказали, что работы по организации цифровой образовательной среды в школах проводились в два этапа. В 2021 году цифровая инфраструктура появилась в 2 261 здании школ в 14 регионах, а в 2022 году — в 6 869 зданиях образовательных учреждений 24 регионов РФ.

Если точнее, то «Ростелеком» смог реализовать данный проект (правда, в разных объёмах) в Алтайском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, республиках Башкортостан, Дагестан и Татарстан, Астраханской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Сахалинской, Свердловской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге.

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Напомним, федеральный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание в учебных заведениях современного и безопасного цифрового пространства. По общей задумке, это должно положительно сказаться на качестве обучения. «Ростелеком» оснастил российские школы бесперебойным беспроводным интернетом (свыше 149 тыс. точек доступа Wi-Fi) и системами видеонаблюдения (более 31 тыс. камер видеонаблюдения и 9 тыс. видеорегистраторов). Доступ к видеозаписям системы в школах строго ограничен.