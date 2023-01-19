Тут даже не знаешь, как это комментировать.

Как известно, российская сторона на протяжении всей специальной военной операции выражает готовность к переговорам с Украиной. Естественно, на условиях признания сложившейся ситуации «на земле» и безо всяких предварительных требований. Российское руководство делает это, по большей части, ради создания положительного образа в глазах дружественных стран, мол, «мы пытались, но вы видите, что дело безнадёжно», ну а украинская сторона отказывается от любых переговоров и компромиссов, выдвигая в ответ требования, которые, как она прекрасно понимает, Россия никогда исполнять не станет. В прошлом году на Украине даже закон приняли, по которому переговоры с российской стороной исключаются.

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Тем не менее, вопросы на эту тему руководителям Украины, особенно те, кто прекрасно осознают, к чему всё движется, продолжают задавать. В частности, в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, где выступил президент Украины Владимир Зеленский, участники форума поинтересовались, почему он упорно отказывается от переговоров с российским лидером.

Ответ Зеленского удивил многих: по его словам, он «не совсем понимает», с кем и о чём ему говорить, а также не уверен, что Путин вообще жив, а тот, кто «появляется на хромакее» вообще принимает решения. Иными словами, Зеленский по классике спроецировал свою собственную деятельность на посту президента Украины на президента России.

Данное заявление господина Зеленского уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «чем раньше украинские власти осознают, что Россия и Путин есть и будут, тем лучше для Украины».

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Важно помнить, что затягивание боевых действий на Украине вредит всем, и в первую очередь — самой Украине. Также необходимо понимать, что многие представители европейского бизнеса ждут скорейшего окончания конфликта, чтобы вернуться на свои насиженные места в России.