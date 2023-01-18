Времена, когда «вкалывают роботы, а не человек» с каждым годом выглядят всё менее отдалёнными, и вполне вероятно, что это событие случится уже в течение ближайших пары десятков лет. В частности, компания Boston Dynamics, известная своими разработками в области робототехники, опубликовала видеоролик, посвящённый своему новому человекоподобному роботу Atlas в условиях работы на стройплощадке.
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В ходе небольшого видеоролика Atlas совершенствует строительные леса, а также ассистирует человеку, подавая тому сумку с необходимыми инструментами. По словам представителей Boston Dynamics, в данном конкретном случае поведение робота было полностью запрограммировано заранее, однако в перспективе вполне возможно, что робота можно будет использовать автономно.
Остаётся только фантазировать, сколько рутинной работы можно переложить на могучие металлические плечи механического помощника: от банального переноса сумок от машины в дом до помощи в возведении строений. Пока что, понятное дело, это нецелесообразно с экономической точки зрения, учитывая единичные экземпляры таких машин и дороговизну их производства, но прогресс на месте никогда не стоит.