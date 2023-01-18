Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Boston Dynamics продемонстрировала, как робот может помогать на стройплощадке
Укладывать кирпичи он пока не готов, но подавать инструменты — вполне.
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Времена, когда «вкалывают роботы, а не человек» с каждым годом выглядят всё менее отдалёнными, и вполне вероятно, что это событие случится уже в течение ближайших пары десятков лет. В частности, компания Boston Dynamics, известная своими разработками в области робототехники, опубликовала видеоролик, посвящённый своему новому человекоподобному роботу Atlas в условиях работы на стройплощадке.

реклама

В ходе небольшого видеоролика Atlas совершенствует строительные леса, а также ассистирует человеку, подавая тому сумку с необходимыми инструментами. По словам представителей Boston Dynamics, в данном конкретном случае поведение робота было полностью запрограммировано заранее, однако в перспективе вполне возможно, что робота можно будет использовать автономно.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Остаётся только фантазировать, сколько рутинной работы можно переложить на могучие металлические плечи механического помощника: от банального переноса сумок от машины в дом до помощи в возведении строений. Пока что, понятное дело, это нецелесообразно с экономической точки зрения, учитывая единичные экземпляры таких машин и дороговизну их производства, но прогресс на месте никогда не стоит.

#boston dynamics
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Boston Dynamics выступила с призывом оградить робототехническую отрасль от милитаризации
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2023 год
71
Первая партия атомных беспилотников "Посейдон" встала на вооружение на АПЛ Белгород – реакция Запада
22
Сказ о том, как поссорился Киев с Тбилиси из-за советских систем ЗРК "Бук"
7
Быстрый четырехъядерник в играх в 2023 году — сравниваем аналог Core i3-12100F и Ryzen 5 5600X
18
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
5
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
44
Почему я в 2023 не планирую покупать видеокарту NVIDIA – Дженсен Хуанг теряет доверие геймеров
23
О казино под названием World of Tanks: Великий Белорусский Рандом и раки с микрофонами
29
Самые нелепые и странные технические гаджеты за последние 25 лет
1
Проверяю, удобен ли компактный ПК в путешествии, и с какими проблемами можно столкнуться
31

Сейчас обсуждают

REY_B_
23:48
"так что знакомых героев и злодеев здесь ждать не стоит" Как минимум один уже промелькнул. И знакомая фамилия прозвучала, вместе с веснущятой рыжей физиономией. Похоже разрабы на радость поклонникам с...
Знакомые локации Хогвартса в кинематографичном трейлере Hogwarts Legacy
armadaovs
23:48
нужны миллионы квалифицированных технарей среднего звена, тех кто создаёт устройства руками. без которых ос "астра" всего лишь строки кода, без возможности исполнить их в реально существующем пк.
Крупные ИТ-компании могут уволить в текущем году до 450 тысяч человек — в три раза больше, чем в прошлом году
БАБУЙНЯ
23:46
Спасибо
Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2023 год
armadaovs
23:46
450 тысяч работников придутся кстати для многочисленных заводов.
Крупные ИТ-компании могут уволить в текущем году до 450 тысяч человек — в три раза больше, чем в прошлом году
armadaovs
23:42
чтобы "на горячую" подключать sata диски к пк в bios любой адекватной материнки есть такой пункт как "hot plug".
Чимбальбом - 4: MSI GeForce 8500GT Mutant Edition и прочее железо ПК
REY_B_
23:42
Да как бы F-16 активно экспортируется, да и машина старая. Документация разошлась так широко, что от секретности одни штампики.
Игрок War Thunder слил в сеть реальные секретные документы об F-16 Falcon
REY_B_
23:38
Вообще-то, это уже рецессия. А статистика... Вот европейцы, стали платить за продукты больше, и покупать их меньше... Это плохо? Оказывается хорошо! Раз покупают более дорогие продукты, значит жить ст...
Поставки смартфонов упали на 17% по сравнению с 2021 годом
armadaovs
23:36
91% положительных отзывов игроманов это по-твоему "жидкий обсер"?
Корабль XBOX тихо идет ко дну
БАБУЙНЯ
23:35
для подобных извращенцев в аду подготовлен отдельный котёл с RGB подсветкой
Первая партия атомных беспилотников "Посейдон" встала на вооружение на АПЛ Белгород – реакция Запада
miguel99
23:33
Опять придется на танках в Европу гнать.....
Как периодическая таблица пережила войну, чтобы обеспечить будущее химии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем