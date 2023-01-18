Что-то случилось?

Издание CNews пишет, что с начала 2023 года более 26 тысяч сотрудников IT-компаний по всему миру лишились работы. Журналисты издания сослались на данные исследования ресурса Layoffs.fyi, который занимается отслеживанием процесса сокращения штатов во всём мире.

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Так вот, специалисты Layoffs.fyi подсчитали, что с 1 января по 18 января 2023 года свой штат сократили более 100 крупных ИТ-компаний. Если темпы сокращения кадров сохранятся, то ближе к концу года на улице может остаться около 450 тысяч человек. Напомним, за весь 2022 год работы лишились 154 тысячи сотрудников технологических организаций.

Лидерами по числу сокращённых специалистов в ИТ-отрасли в январе 2023 г. считаются Amazon, Cisco, Google, HP, Intel и Salesforce. Что до Microsoft, то в январе 2023 г. софтверный гигант собирался отправить на улицу около 11 тыс. работников — это составляет приблизительно 5% её общемирового персонала.

Amazon ещё осенью 2022 г. заявила о готовности отправить на биржу труда 10 тыс. человек в ближайшие месяцы. А в январе 2023 г. стало известно, что количество сокращённых специалистов возрастёт до 18 тыс.

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Или вот компания Salesforce. Она готовится уволить 10% своего персонала, о чём говорилось в заявлении, поданном в американскую Комиссию по ценным бумагам (SEC) 4 января 2023 г. Напомним, в феврале 2022 г. её штат составлял 78 тыс. человек.