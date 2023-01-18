На днях мы узнали, что фильм «Аватар: Путь воды» приблизился к заветным двум миллиардам долларов кассовых сборов, ну а сегодня стало известно, что новая картина Джеймса Кэмерона про синих гуманоидов на планете Пандора стала шестой по кассовым сборам за всю историю кинематографа как такового.
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В частности, сиквел «Аватара» собрал 1,922 миллиарда долларов, обогнав картину «Человек-паук: Нет пути домой» и приблизившись к показателям фильма «Мстители: Война бесконечности».
Вполне резонно предположить, что в течение года «Аватар: Путь воды» доберёт ещё 900 миллионов долларов и, тем самым, обгонит первоначальный фильм «Аватар» 2009 года выпуска.
Впрочем, важно понимать, что статистика кассовых сборов не является корректной, поскольку покупательная способность доллара, как и любой другой валюты, за прошедшие тринадцать лет серьёзно снизилась, так что два миллиарда долларов в 2009 году и два миллиарда долларов в 2023 году — это совершенно разные по своим масштабам величины.