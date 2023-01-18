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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Аватар: Путь воды» стал шестым самым кассовым фильмом в истории
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На днях мы узнали, что фильм «Аватар: Путь воды» приблизился к заветным двум миллиардам долларов кассовых сборов, ну а сегодня стало известно, что новая картина Джеймса Кэмерона про синих гуманоидов на планете Пандора стала шестой по кассовым сборам за всю историю кинематографа как такового.

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В частности, сиквел «Аватара» собрал 1,922 миллиарда долларов, обогнав картину «Человек-паук: Нет пути домой» и приблизившись к показателям фильма «Мстители: Война бесконечности».

Вполне резонно предположить, что в течение года «Аватар: Путь воды» доберёт ещё 900 миллионов долларов и, тем самым, обгонит первоначальный фильм «Аватар» 2009 года выпуска.

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Впрочем, важно понимать, что статистика кассовых сборов не является корректной, поскольку покупательная способность доллара, как и любой другой валюты, за прошедшие тринадцать лет серьёзно снизилась, так что два миллиарда долларов в 2009 году и два миллиарда долларов в 2023 году — это совершенно разные по своим масштабам величины.

#кино #аватар: путь воды
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