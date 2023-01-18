И перспективы её улучшения даже не прослеживаются.

Мы живём в крайне тревожное время, которое, по словам многих экспертов, в своей сути даже более тревожное, чем в любой период Холодной войны. Примерно такого же мнения придерживается и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, который, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что нынешняя геополитическая ситуация в мире является худшей за всю его жизнь [прим. ред.: Гуттериш родился в 1949 году].

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По словам Гуттериша, нынешние геополитические разногласия в корне отличаются от разногласий, имевших место во времена Холодной войны. В 1950—1980-х у двух военно-политических блоков хотя бы существовали определённые правила взаимодействия друг с другом, и если обострение обстановки грозило существованию самих блоков, то в дело вступали эти механизмы, и напряжение сбрасывалось.

Сегодня же ничего этого и в помине нет, что, по словам Гуттериша, его сильно беспокоит. Как отметил генсек ООН, сегодня конфронтация между державами опасна, поскольку сегодня попросту гораздо меньше инструментов удержания ситуации под контролем.

Что же касается конфликта на территории Украины, то, отметил Гуттериш, он не видит перспектив его окончания в ближайшем будущем, однако, как и любой конфликт, закончится и этот.

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По какой-то неясной причине Гуттериш не отметил, что долг ООН как организации — делать всё возможное, чтобы, во-первых, не допустить вооружённого конфликта между странами-членами Организации Объединённых Наций, а во-вторых, если уж конфликт произошёл, то необходимо делать всё возможное для его скорейшего завершения. Никаких реальных шагов ООН в данном направлении мы не видим.