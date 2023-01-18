Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек ООН назвал текущую геополитическую ситуацию в мире худшей с 1950-х годов
И перспективы её улучшения даже не прослеживаются.
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Мы живём в крайне тревожное время, которое, по словам многих экспертов, в своей сути даже более тревожное, чем в любой период Холодной войны. Примерно такого же мнения придерживается и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, который, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что нынешняя геополитическая ситуация в мире является худшей за всю его жизнь [прим. ред.: Гуттериш родился в 1949 году].

реклама

По словам Гуттериша, нынешние геополитические разногласия в корне отличаются от разногласий, имевших место во времена Холодной войны. В 1950—1980-х у двух военно-политических блоков хотя бы существовали определённые правила взаимодействия друг с другом, и если обострение обстановки грозило существованию самих блоков, то в дело вступали эти механизмы, и напряжение сбрасывалось.

Сегодня же ничего этого и в помине нет, что, по словам Гуттериша, его сильно беспокоит. Как отметил генсек ООН, сегодня конфронтация между державами опасна, поскольку сегодня попросту гораздо меньше инструментов удержания ситуации под контролем.

Что же касается конфликта на территории Украины, то, отметил Гуттериш, он не видит перспектив его окончания в ближайшем будущем, однако, как и любой конфликт, закончится и этот.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

По какой-то неясной причине Гуттериш не отметил, что долг ООН как организации — делать всё возможное, чтобы, во-первых, не допустить вооружённого конфликта между странами-членами Организации Объединённых Наций, а во-вторых, если уж конфликт произошёл, то необходимо делать всё возможное для его скорейшего завершения. Никаких реальных шагов ООН в данном направлении мы не видим.

#россия #украина #политика #оон #геополитика
6
Показать комментарии (6)

Материалы по теме

Премьер Нидерландов заявил, что Европе в перспективе надо будет восстанавливать отношения с Россией
Британская разведка подтвердила, что Соледар перешёл под контроль ВС РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2023 год
62
Сказ о том, как поссорился Киев с Тбилиси из-за советских систем ЗРК "Бук"
7
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
5
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
40
Первая партия атомных беспилотников "Посейдон" встала на вооружение на АПЛ Белгород – реакция Запада
8
Почему я в 2023 не планирую покупать видеокарту NVIDIA – Дженсен Хуанг теряет доверие геймеров
23
Быстрый четырехъядерник в играх в 2023 году — сравниваем аналог Core i3-12100F и Ryzen 5 5600X
10
О казино под названием World of Tanks: Великий Белорусский Рандом и раки с микрофонами
28
Самые нелепые и странные технические гаджеты за последние 25 лет
1
Проверяю, удобен ли компактный ПК в путешествии, и с какими проблемами можно столкнуться
31

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
17:58
Все остальные гораздо злее.
Киссинджер: Нейтральность Украины больше не имеет смысла
Виктор Викторович
17:58
Карта оверпрайс. Но ничего плавящего он не выпускал. Он же не виноват, что подобные дебилоиды как ты, не в состоянии правильно подключить кабель.
Выводим NVIDIA на чистую воду: cравниваем старые и новые драйвера в поисках прироста в играх
Подрыв Устоев
17:58
Причем тут марка ТВ , акцент сделан на продвижение блокировки контента , причем выборочно а это плохо , совсем плохо .((
Micron представила модули памяти DDR5 емкостью 24 ГБ и 48 ГБ
Имя
17:56
"Л3 Кеш процессора при отключении ядер сохраняется. А в невыпущенном 5300х кеша меньше. Расходимся, автор потратил свое и наше время зря. Хотя сам то он что-то заработал..." сколько?
Быстрый четырехъядерник в играх в 2023 году — сравниваем аналог Core i3-12100F и Ryzen 5 5600X
Имя
17:53
что за версия 5300x, можно ссылочку? 5300g есть, 5300x не найду, на скриншоте amd ryzen 3 4100. дополнено: "Превратить Ryzen 5 5600X в невыпущенный Ryzen 3 5300X довольно просто" в тексте статьи, ясн...
Быстрый четырехъядерник в играх в 2023 году — сравниваем аналог Core i3-12100F и Ryzen 5 5600X
OgoGoLog
17:53
"Нацистам не место на украинской земле." Вы внутри своей страны с это задачей не справились. Проблема стала влиять и на соседей. Например, начиная с нулевых большинство националистических движений на...
Киссинджер: Нейтральность Украины больше не имеет смысла
vitosol
17:49
Бог шельму метит!
Направлявшийся к линии фронта глава МВД Украины погиб при крушении вертолета
Серёга Разуваев
17:48
И какой смысл вообще выпускать такую карту ? Кто будет ее покупать , если она ничем не лучше 3060 ti, урезанная шина , пямять таже , объем памяти тот же...
NVIDIA снизила TDP GeForce RTX 4060 Ti до 160 Вт
Infinity78
17:48
ну и кому нужен такой шлак?
Разработчики Forspoken рекомендуют для игры 24 ГБ оперативной памяти
vitosol
17:47
Кастрюля, заглохни!
Генсек ООН назвал текущую геополитическую ситуацию в мире худшей с 1950-х годов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем