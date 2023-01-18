На протяжении десятилетий Центральный Банк отличался инертностью в плане установления официальных курсов новых валют: в основном регулятор был сконцентрирован на долларах США, европейских валютах, а также на японских иенах. Начиная с сегодняшнего дня ЦБ РФ включит ещё девять иностранных валют в перечень валют, на которые будут устанавливаться официальные курсы по отношению к рублю.
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В число включённых в перечень валют входят: дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал.
Удивительного в этом ничего нет: торговые отношения между Россией странами-эмитентами вышеуказанных валют укрепляются, в то время как российская сторона активно работает над тем, чтобы все международные транзакции осуществлялись в национальных валютах, минуя доллар.
Дедолларизация, к слову, является фактически главной идеей происходящих сейчас событий, и точку в этом вопросе поставит новая резервная валюта группы БРИКС. На сегодняшний день известно только о планах по её созданию, но когда это всё же произойдёт, то ею будут пользоваться порядка 3,2 миллиардов человек — и это без учёта государств, стремящихся присоединиться к группе БРИКС.