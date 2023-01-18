Поистине странные заявления звучат из уст представителей Евросоюза. С одной стороны, нас пытаются убедить в том, что победа коллективного Запада руками Украины неизбежна, а с другой стороны, комментарии руководства ЕС намекают на то, что всё, как минимум, не так однозначно. В частности, у вооружённых сил Украины сейчас наблюдается тотальный дефицит военной техники, на фоне чего председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с журналистами CNN в рамках Всемирного экономического форума в Давосе заявила, что «союзники» должны предоставить Киеву любое оружие, которое тот может использовать.
реклама
Как уточнила фон дер Ляйен, она ожидает, что соответствующее решение будет принято по итогам встречи контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн уже в эту пятницу, 20 января.
По всей видимости, глава ЕК намекает на танки натовского образца, а также в целом на усиление и учащение поставок оружия и техники ВСУ. На сегодняшний день поставить свои танки согласились Польша (рота «Леопардов») и Великобритания (эскадрон «Челленджеров-2»). Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что для того, чтобы возвратить те территории, которые Украина считает своими, стране необходимы сотни единиц танков, артиллерии и реактивных систем залпового огня.
Теоретически, НАТО обеспечить Украину всем этим добром вполне способно, но только при условии переодевания своих солдат и офицеров в украинскую форму. Кроме того, существует и риск того, что Россия единственно верным способом отреагирует на массированное стягивание натовской техники близ своих границ, поэтому вряд ли надежды госпожи фон дер Ляйен будут исполнены. Впрочем, поживём — увидим.