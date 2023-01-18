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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Еврокомиссии призвала обеспечить Украину «любым оружием», которое та может использовать
Один уже допрыгался с подобными заявлениями.
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Поистине странные заявления звучат из уст представителей Евросоюза. С одной стороны, нас пытаются убедить в том, что победа коллективного Запада руками Украины неизбежна, а с другой стороны, комментарии руководства ЕС намекают на то, что всё, как минимум, не так однозначно. В частности, у вооружённых сил Украины сейчас наблюдается тотальный дефицит военной техники, на фоне чего председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с журналистами CNN в рамках Всемирного экономического форума в Давосе заявила, что «союзники» должны предоставить Киеву любое оружие, которое тот может использовать.

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Как уточнила фон дер Ляйен, она ожидает, что соответствующее решение будет принято по итогам встречи контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн уже в эту пятницу, 20 января.

По всей видимости, глава ЕК намекает на танки натовского образца, а также в целом на усиление и учащение поставок оружия и техники ВСУ. На сегодняшний день поставить свои танки согласились Польша (рота «Леопардов») и Великобритания (эскадрон «Челленджеров-2»). Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что для того, чтобы возвратить те территории, которые Украина считает своими, стране необходимы сотни единиц танков, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

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Теоретически, НАТО обеспечить Украину всем этим добром вполне способно, но только при условии переодевания своих солдат и офицеров в украинскую форму. Кроме того, существует и риск того, что Россия единственно верным способом отреагирует на массированное стягивание натовской техники близ своих границ, поэтому вряд ли надежды госпожи фон дер Ляйен будут исполнены. Впрочем, поживём — увидим.

#россия #украина #нато
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