Говорят, что если глобальный «горячий» конфликт когда-нибудь и впрямь произойдёт, то причиной для него станут разногласия касательно прав стран на владение ресурсами Арктики. В связи с этим Россия, дабы отвадить желающих позариться на чужое добро, а также обозначить своё присутствие, закрепляется на арктических рубежах, а также регулярно выполняет полёты дальней авиации над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана. Сегодня, например, такой плановый полёт выполнили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
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Продолжительность полёта, как передаёт Минобороны, составила десять часов. На всякий случай напомним, что Ту-160 является флагманом российской дальней авиации и компонентом ядерной триады, так что подобные полёты — это своего рода аналог «демонстрации флага», если пользоваться военно-морской терминологией.