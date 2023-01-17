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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Ракетоносцы Ту-160 выполнили полёт над акваторией Северного Ледовитого океана
Тем самым демонстрируя интересы России в Арктике.
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Говорят, что если глобальный «горячий» конфликт когда-нибудь и впрямь произойдёт, то причиной для него станут разногласия касательно прав стран на владение ресурсами Арктики. В связи с этим Россия, дабы отвадить желающих позариться на чужое добро, а также обозначить своё присутствие, закрепляется на арктических рубежах, а также регулярно выполняет полёты дальней авиации над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана. Сегодня, например, такой плановый полёт выполнили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.

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Продолжительность полёта, как передаёт Минобороны, составила десять часов. На всякий случай напомним, что Ту-160 является флагманом российской дальней авиации и компонентом ядерной триады, так что подобные полёты — это своего рода аналог «демонстрации флага», если пользоваться военно-морской терминологией.

#авиация #военная авиация #дальняя авиация #стратегическая авиация #ту-160
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и че теперь, карта назад едет?
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Кайфарик
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Эта мразь отказалась от покупки. Типо видеокарта " палёным" пахнет.
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GumanoidT
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Там написано выше, что ты гомосек, который любит жувать яйца. Ты гордишься тем что ты гомосек?
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