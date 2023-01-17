Есть мнение, что Apple с российского рынка того... ушла.

Ещё в июле прошлого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Apple нарушившей антимонопольное законодательство и злоупотребившей доминирующим положением на рынке. Дело в том, что компания требовала от российских разработчиков приложений для iOS использовать в них исключительно платёжный инструмент самой Apple, а правилами магазина App Store запрещалось упоминание возможности оплаты покупок за пределами магазина приложений компании.

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Теперь же ФАС определилась с размером штрафа для купертиновцев: Apple обязана будет заплатить 1 117 988 700 рублей за нарушение антимонопольного законодательства. Срок на уплату штрафа — два месяца, или до середины марта включительно.

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В ФАС отметили, что в июле прошлого года аналогичное предупреждение получила и Google с её правилами в магазине Google Play, однако в сентябре компания исполнила требование ФАС и отменила ограничения по формам оплаты для разработчиков приложений. Одумаются ли в Apple — вопрос пока открытый. Бытует мнение, что вряд ли.