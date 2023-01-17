Заводы пашут как Папа Карло.

Практически с самого начала специальной военной операции западные и примкнувшие к ним украинские средства массовой дез информации с активностью, достойной лучшего применения, трубили о том, что в России вот-вот закончатся то патроны, то ракеты, то артиллерийские снаряды, то вообще всё подряд. Месяцы идут, запасы снарядов и ракет не заканчиваются, что можно видеть по фотографиям изрешечённых воронками мест боевых действий и из отчётов о массированных ракетных ударах, но пропагандистская машина Запада почему-то до сих пор продвигает идею «снарядного голода» в ВС РФ.

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Издание «РИА Новости» пообщалось с источником в оборонной отрасли, и тот прокомментировал, что снарядного голода в войсках нет и не предвидится: российские заводы ежемесячно производят во много раз больше снарядов крупного калибра, чем в США. Кроме того, оборонные предприятия, по словам источника «РИА Новости», продолжают наращивание выпуска снарядов.

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Согласно информации от журналистов западных изданий, Россия в ходе спецоперации выпускает по 15—80 тысяч только артиллерийских снарядов в сутки — в зависимости от интенсивности боевых действий. Учитывая, что стандартный артиллерийский снаряд — это, в целом, весьма примитивная продукция, нет никаких оснований полагать, что их производство каким-то образом может быть нарушено.