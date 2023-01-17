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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Еврокомиссии верит в то, что введённые санкции на десятилетия погрузят экономику России в рецессию
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Как нам всем хорошо известно, коллективный Запад наложил на Россию беспрецедентное количество санкций, продолжая это делать и по сей день. В США и ЕС поверили в свою собственную пропаганду касательно состояния российской экономики, поэтому рассчитывали на то, что в течение нескольких недель в России случится коллапс, боевые действия станет невозможно продолжать, а в Москве произойдёт смена власти. Уже в апреле прошлого года стало предельно очевидно, что план с треском провалился, но руководители США и ЕС, попав в ловушку своей пропаганды и бескомпромиссных заявлений, продолжают делать вид, что санкции наносят непоправимый ущерб российской экономике.

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В частности, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что введённые Евросоюзом «сильнейшие санкции» против России «на десятилетия погружают её экономику в рецессию» и лишают российскую промышленность «современных и критических технологий».

Трудно сказать, почему руководство Евросоюза считает нормальным мечтать о том, чтобы экономика другой страны, насколько правой или неправой, по мнению ЕС, она бы ни была, оказалась разорвана в клочья, тем самым принеся страдания простым людям, которые не имеют никакого отношения к принятию государственных решений.

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Что же касается влияния санкций на российскую экономику, то, согласно всем, даже самым ангажированным подсчётам, годовой уровень инфляции в России оказался значительно ниже ожидаемого, сокращение ВВП также оказалось в пределах погрешности с планом по восстановлению данного показателя уже в следующем году. Что же до влияния санкций на жизнь простого человека, то ощутить его (влияние) можно разве что по выбору автомобилей в салонах, фильмов в кинотеатрах, игр в магазинах, а также в туристической сфере. Данные отрасли, сильно завязанные на импорт продукции с Запада, пострадали сильнее всего. Но можно ли их назвать ключевыми для экономики — опять же вопрос для обсуждений.

#санкции #россия #евросоюз
6
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Глава Еврокомиссии верит в то, что введённые санкции на десятилетия погрузят экономику России в рецессию
warmuza
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