Санта-Клаус тоже существует, кстати. И единороги с эльфами.

Как нам всем хорошо известно, коллективный Запад наложил на Россию беспрецедентное количество санкций, продолжая это делать и по сей день. В США и ЕС поверили в свою собственную пропаганду касательно состояния российской экономики, поэтому рассчитывали на то, что в течение нескольких недель в России случится коллапс, боевые действия станет невозможно продолжать, а в Москве произойдёт смена власти. Уже в апреле прошлого года стало предельно очевидно, что план с треском провалился, но руководители США и ЕС, попав в ловушку своей пропаганды и бескомпромиссных заявлений, продолжают делать вид, что санкции наносят непоправимый ущерб российской экономике.

реклама

В частности, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что введённые Евросоюзом «сильнейшие санкции» против России «на десятилетия погружают её экономику в рецессию» и лишают российскую промышленность «современных и критических технологий».

Трудно сказать, почему руководство Евросоюза считает нормальным мечтать о том, чтобы экономика другой страны, насколько правой или неправой, по мнению ЕС, она бы ни была, оказалась разорвана в клочья, тем самым принеся страдания простым людям, которые не имеют никакого отношения к принятию государственных решений.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Что же касается влияния санкций на российскую экономику, то, согласно всем, даже самым ангажированным подсчётам, годовой уровень инфляции в России оказался значительно ниже ожидаемого, сокращение ВВП также оказалось в пределах погрешности с планом по восстановлению данного показателя уже в следующем году. Что же до влияния санкций на жизнь простого человека, то ощутить его (влияние) можно разве что по выбору автомобилей в салонах, фильмов в кинотеатрах, игр в магазинах, а также в туристической сфере. Данные отрасли, сильно завязанные на импорт продукции с Запада, пострадали сильнее всего. Но можно ли их назвать ключевыми для экономики — опять же вопрос для обсуждений.