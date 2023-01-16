Как и было обещано, сегодня, 16 января, на территории Республики Беларусь стартовало совместное лётно-тактическое учение авиационных подразделений региональной группировки войск Союзного государства. В учении принимают участие авиационные подразделения ВС РБ и ВС РФ, а главной целью данного мероприятия обозначено «повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач».
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В рамках учения авиационный компонент региональной группировки войск Союзного государства отработает несколько моментов. Среди них: воздушная разведка, патрулирование воздушного пространства вдоль границы, авиационная поддержка войск, высадка воздушного десанта, доставка грузов и эвакуация раненых.
Стоит отметить, что последние два отрабатываемых в рамках учения момента могут применяться в том числе при наступательной операции. А учитывая то, что в Беларусь на протяжении нескольких месяцев в огромных количествах перебрасывается российская сухопутная и авиационная техника, имеет смысл морально готовиться к чему-то масштабному.