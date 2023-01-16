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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Медведь» в небе: модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил новый испытательный полёт
Ну, пока так.
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В течение последних нескольких лет в России усиленно модернизируется дальняя авиация. Разработанные полностью с нуля новые «машины» в ВКС пока не поступают, поскольку, как считается, на данном этапе достаточно и активной модернизации уже имеющегося воздушного флота. И она (модернизация) проводится: в частности, сегодня Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила о том, что «в рамках программы испытаний состоялся очередной полёт глубокомодернизированного ракетоносца Ту-95МСМ». Данный стратегический бомбардировщик, разработанный ещё в 1950-х годах, также известен как «Медведь»: по кодовому обозначению НАТО — Bear.

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Согласно комментарию ОАК, в рамках испытательного полёта «выполнены необходимые проверки систем и оборудования». В конкретику пресс-служба корпорации вдаваться не стала, да и не особо это, справедливости ради, важно.

Как уточняется, в рамках глубокой модернизации в Ту-95МСМ увеличены эффективность и надёжность авиационного комплекса в рамках боевых задач.

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Стоит помнить, что на сегодняшний день Ту-95 остаётся самым массовым стратегическим бомбардировщиком в российской дальней авиации: на вооружении стоят несколько десятков «Медведей». Флагманом же дальней авиации остаётся держатель многочисленных рекордов Ту-160. Также в России разрабатывается полностью новый «стратег» — пока что под рабочим названием ПАК ДА, но в ближайшие годы увидеть его не удастся.

#авиация #военная авиация #дальняя авиация #ту-95мс #ту-95мсм #ту-95
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