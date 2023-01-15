За прошлый год отношения между Россией и коллективным Западом/НАТО обрушились до уровня столь низкого, какого не было даже в самые ожесточённые периоды Холодной войны. В середине и второй половине XX века между сторонами хотя бы существовал диалог и возможность договариваться — сейчас же и этого нет. В году наступившем ситуация, судя по доносящимся с Запада заявлениям и согласно предпринимаемым им действиям, будет только обостряться, и вот, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «как раньше» в отношениях между РФ и Западом уже не будет.
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По словам Столтенберга, которые он произнёс в беседе с журналистами газеты Haldelsblatt, нормализации отношений западных стран с Россией не произойдёт даже после окончания боевых действий на территории Украины.
Важно помнить, что обсуждение подобных вопросов явно не входит в спектр полномочий генерального секретаря Североатлантического альянса. Восстанавливать с Россией отношения или нет — решать будут отдельные государства Евросоюза и G7 при учёте мнения России. К чему эти заявления от администратора военно-политического блока, сказать поистине непросто.