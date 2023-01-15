Хоть западные СМИ и пытаются выставить НАТО как военно-политический блок, в котором один за всех, и все за одного, но на практике между государствами-членами Североатлантического альянса имеется огромное количество внутренних «тёрок», которые откровенно мешают данному объединению функционировать. В издании The Washington Post, например, считают, что позиция Турции по отношению к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО играет на руку российскому руководству.
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Как отмечают в издании, гипотетическое вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бы огромным стратегическим поражением Москвы, поскольку добавило бы протяжённую границу Альянса непосредственно с границей России — то, чего российские власти старались избегать и из-за чего в том числе начали проведение спецоперации на территории Украины. Турция же затормаживает данный процесс, тем самым якобы избавляя Кремль от осознания данного «поражения».
Авторы публикации считают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбивает для себя приемлемые уступки со стороны Вашингтона, и как только в Белом доме согласятся на такой шаг, Турция формально даст своё согласие на вступление двух скандинавских стран в НАТО.
В данном случае с журналистами The Washington Post хочется согласиться: современная Турция под руководством Эрдогана является примером проведения успешной «многовекторной» политики, в рамках которой страна умудряется выбивать для себя выгодные предложения и условия как от Запада, так и от России.