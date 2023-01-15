Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В США считают, что политические разногласия внутри НАТО играют на руку Москве
Главный выгодоприобретатель — всё равно Турция.
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Хоть западные СМИ и пытаются выставить НАТО как военно-политический блок, в котором один за всех, и все за одного, но на практике между государствами-членами Североатлантического альянса имеется огромное количество внутренних «тёрок», которые откровенно мешают данному объединению функционировать. В издании The Washington Post, например, считают, что позиция Турции по отношению к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО играет на руку российскому руководству.

реклама

Как отмечают в издании, гипотетическое вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бы огромным стратегическим поражением Москвы, поскольку добавило бы протяжённую границу Альянса непосредственно с границей России — то, чего российские власти старались избегать и из-за чего в том числе начали проведение спецоперации на территории Украины. Турция же затормаживает данный процесс, тем самым якобы избавляя Кремль от осознания данного «поражения».

Авторы публикации считают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбивает для себя приемлемые уступки со стороны Вашингтона, и как только в Белом доме согласятся на такой шаг, Турция формально даст своё согласие на вступление двух скандинавских стран в НАТО.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

В данном случае с журналистами The Washington Post хочется согласиться: современная Турция под руководством Эрдогана является примером проведения успешной «многовекторной» политики, в рамках которой страна умудряется выбивать для себя выгодные предложения и условия как от Запада, так и от России.

#россия #нато #турция
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Германии призвали восстановить «Северный поток»
Правительство Венгрии заявило, что 97 % граждан страны не поддерживают антироссийские санкции ЕС
Грузия не собирается оказывать военную помощь Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На Западе назвали самое важное достижение малозаметных истребителей Су-57 ВКС РФ на Украине
7
Core 2 Quad Q6600 16 лет спустя
64
8 лучших связок шестиядерных процессоров и материнских плат для игровых ПК в начале 2023 года
51
Корабль XBOX тихо идет ко дну
24
ASTRON Rex - новая имба, разрывающая рандом World of Tanks
30
Обзор компактного смартфона Cubot King Kong mini 3 – маленький экран и большой набор функций
20
Самые ожидаемые игровые мониторы 2023 года: 540 Гц, OLED и ультраширокий экран
32
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для любых игр на ультра в QuadHD (Январь)
9
История появления геймпадов Xbox 360 и сравнение их плат версий Elite и S - подробно и с разбором
11
О параллельном импорте компьютерного железа
13

Сейчас обсуждают

ATHLON
16:00
299+1=?
Фильмы ужасов на военную тематику: очень субъективный обзор
Вдова Zystax
16:00
ты дол6оеб? 150+150=?
Фильмы ужасов на военную тематику: очень субъективный обзор
ATHLON
16:00
Я уже сваял фигурку
Фильмы ужасов на военную тематику: очень субъективный обзор
AntiKakol
15:58
Даю, бесплатно, ноу-хау: вот у тебя же явно сейчас бомбит, кирпичами. Так вот, собираешь все эти кирпичи и заваливаешь им яму, делов-то.
Фильмы ужасов на военную тематику: очень субъективный обзор
ATHLON
15:58
Фильмы ужасов на военную тематику: очень субъективный обзор
ACDCOVER
15:58
Ты просто показываешь свой уровень, который у тебя 1. Анна Сердюкова давно уже 80lvl.
Radeon RX 7900 XTX закончились не начавшись, а AMD не может заменить 11% бракованных видеокарт
Вдова Zystax
15:58
он дол6оеб такой же как и ты 275+25=?
Фильмы ужасов на военную тематику: очень субъективный обзор
ATHLON
15:57
Математик из тебя хуёвый, спроси у мужа, он шарит.
Фильмы ужасов на военную тематику: очень субъективный обзор
Вдова Zystax
15:57
150+150=?
Фильмы ужасов на военную тематику: очень субъективный обзор
ATHLON
15:56
Пошла наxyй, мразь.
Фильмы ужасов на военную тематику: очень субъективный обзор
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем