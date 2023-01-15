Вот, что отсутствие конкуренции животворящее делает.

Выходные дни всегда способствуют скачку сборов новинок кинопрома. На третью неделю проката фильма «Чебурашка» можно было предположить, что интерес зрителей к приключениям «белорусской ушастой овчарки» ослабнет, но не тут-то было: сегодня, согласно обновлённой статистике ЕАИС, сборы картины перевалили за четыре миллиарда рублей.

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Таким образом, «Чебурашка» уже взял, возможно, недостижимые для будущих релизов высоты в российском кинопрокате. Напомним, что предыдущим держателем рекорда был «Аватар», вышедший в 2009 году и заработавший 3,5 миллиарда рублей в течение всего прокатного периода, который явно был дольше, чем пятнадцать дней.

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Впрочем, важно также осознавать и тот факт, что цены на билеты (вернее, покупательная способность рубля) в кинотеатры в 2009 году и в 2023 году — это, как говорится, две большие разницы. Если скорректировать сборы «Чебурашки» к сборам «Аватара» согласно уровню инфляции, то о рекордах будет говорить уже крайне затруднительно. Как бы то ни было, фильм успешный, и принижать заслуги съёмочной команды и актёров ни в коем случае нельзя.