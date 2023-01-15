И всё якобы развивается в рамках плана МО и ГШ.

Много критических комментариев было сделано о ходе проведения специальной военной операции, однако в российском руководстве из раза в раз заявляют, что всё идёт по плану. На фоне отступлений осенью минувшего года данную риторику старались не применять, но теперь, когда Россия вновь перехватила инициативу в боевых действиях и стягивает к украинской границе огромную ударную группировку из числа мобилизованных резервистов и колоссального количества техники, в высших эшелонах власти посчитали возможным заявить о положительной динамике проведения СВО. В частности, именно так о проведении спецоперации отозвался президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

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По словам Путина, динамика [спецоперации] положительная — «всё развивается в рамках плана министерства обороны и генерального штаба».

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Судя по всему, уверенности президенту добавило состоявшееся на днях взятие города Соледар с последующим взятием Бахмута (Артёмовска) в полукольцо с приближающимся созданием артёмовского «котла», что, в свою очередь, приближает полное освобождение территории ДНР в границах Донецкой области. А защита Донбасса, как мы помним, была обозначена как одна из первоначальных целей СВО, и её достижение можно будет подать как значительную победу в конфликте. Пока что, впрочем, говорить об этом крайне преждевременно, поскольку впереди оборонительная линия Славянск-Краматорск, а западные спонсоры Украины не дремлют и активно поставляют на фронт всё новую и новую военную технику, теперь уже натовского образца.