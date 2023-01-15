Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин назвал «положительной» динамику проведения СВО
И всё якобы развивается в рамках плана МО и ГШ.
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Много критических комментариев было сделано о ходе проведения специальной военной операции, однако в российском руководстве из раза в раз заявляют, что всё идёт по плану. На фоне отступлений осенью минувшего года данную риторику старались не применять, но теперь, когда Россия вновь перехватила инициативу в боевых действиях и стягивает к украинской границе огромную ударную группировку из числа мобилизованных резервистов и колоссального количества техники, в высших эшелонах власти посчитали возможным заявить о положительной динамике проведения СВО. В частности, именно так о проведении спецоперации отозвался президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

реклама

По словам Путина, динамика [спецоперации] положительная — «всё развивается в рамках плана министерства обороны и генерального штаба».

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Судя по всему, уверенности президенту добавило состоявшееся на днях взятие города Соледар с последующим взятием Бахмута (Артёмовска) в полукольцо с приближающимся созданием артёмовского «котла», что, в свою очередь, приближает полное освобождение территории ДНР в границах Донецкой области. А защита Донбасса, как мы помним, была обозначена как одна из первоначальных целей СВО, и её достижение можно будет подать как значительную победу в конфликте. Пока что, впрочем, говорить об этом крайне преждевременно, поскольку впереди оборонительная линия Славянск-Краматорск, а западные спонсоры Украины не дремлют и активно поставляют на фронт всё новую и новую военную технику, теперь уже натовского образца.

#политика #путин #боевые действия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Правительство Венгрии заявило, что 97 % граждан страны не поддерживают антироссийские санкции ЕС
В Минобороны признали решающий вклад ЧВК «Вагнер» в успешный штурм Соледара
Грузия не собирается оказывать военную помощь Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На Западе назвали самое важное достижение малозаметных истребителей Су-57 ВКС РФ на Украине
7
Core 2 Quad Q6600 16 лет спустя
64
8 лучших связок шестиядерных процессоров и материнских плат для игровых ПК в начале 2023 года
51
Корабль XBOX тихо идет ко дну
22
ASTRON Rex - новая имба, разрывающая рандом World of Tanks
30
Обзор компактного смартфона Cubot King Kong mini 3 – маленький экран и большой набор функций
18
Самые ожидаемые игровые мониторы 2023 года: 540 Гц, OLED и ультраширокий экран
32
История появления геймпадов Xbox 360 и сравнение их плат версий Elite и S - подробно и с разбором
11
Топ-5 смартфонов на новейшем железе, которые стоит рассматривать в 2023 году к покупке
2
О параллельном импорте компьютерного железа
13

Сейчас обсуждают

Вдова Zystax
14:47
Для тех кто читать не умеет, борода видео записал, по твой просьбе.
Radeon RX 7900 XTX закончились не начавшись, а AMD не может заменить 11% бракованных видеокарт
betrayer
14:44
Операция «Мертвый снег» надо на первое место, а Глубину на третье, после Оверлорд.
Фильмы ужасов на военную тематику: очень субъективный обзор
Антон Васильев
14:42
Британия рассматривает возможность поставки на Украину ударных вертолётов Apache
Иван Федотов
14:42
Ну да человек просидел 5лет в университете ..потом 5 лет перед телескопом увидел каким цветом моргает эта планета и сделал вывод что там можно жить . "смогли обнаружить спектры некоторых молекул"🤣это...
Спикер ВВС ВСУ: У России не закончатся ракеты
Ultimauser
14:38
А потом побегут к викону пробитые aoz/sic/ncp сдавать. Особенно хорошо если их на память пробьет, чтобы и гпу и память сразу менять)
AMD не смогла заменить неисправную RX 7900 XTX Игорю из Igors Lab
Ultimauser
14:36
Проц нормальный купи, и будет 60-70%. У меня тесты прямо перед глазами, 2 системы сравниваю. В 4к с dldsr 2.25x разница больше 50% всегда.
AMD не смогла заменить неисправную RX 7900 XTX Игорю из Igors Lab
Евгений Сом
14:36
поэтому я и сделал скриншот чтобы больше не писать гору текста )))
Radeon RX 7900 XTX закончились не начавшись, а AMD не может заменить 11% бракованных видеокарт
Евгений Сом
14:35
ты это серьезно? это даже можно занести в новый скрин, насколько ты ничтожна ))) Какие доказательства? что AMD купил ATI в 2006 году? и хуанг там уже давно не работал (я про AMD) т.к. в 1993 году была...
Radeon RX 7900 XTX закончились не начавшись, а AMD не может заменить 11% бракованных видеокарт
Дмитрий
14:35
100 тысяч это уже не народный 😁 вот 60 тысяч еще ладно 12100+ 3060 8гб
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для любых игр на ультра в QuadHD (Январь)
Сергей Андросов
14:34
И что здесь ужасного? В пригороде европейских городов все тоже самое
Фильмы ужасов на военную тематику: очень субъективный обзор
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем