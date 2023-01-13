Вот уже на протяжении трёх месяцев Украина живёт в условиях нестабильного электроснабжения, вызванного российскими ракетными ударами по энергосистеме страны. В обозримой перспективе восстановить энергосистему до прежнего уровня не видится возможным, поскольку, по заявлениям самих украинских энергетиков, запасы резервных трансформаторов советского образца у них на исходе, а новых трансформаторов, предназначенных для работы в украинской энергосети, в стране давно не производят. Проще говоря, после окончания конфликта России придётся помогать в восстановлении энергосистемы, ну а пока Украина массово закупает портативные электрогенераторы.
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Как сообщает украинское подразделение Forbes, в период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года включительно на Украину было ввезено 354 тысячи генераторов суммарной мощностью более одного гигаватта. По статистике, резкий скачок поставок генераторов возник в октябре, когда в страну ввезли без малого 72 тысячи аппаратов. В ноябре это число взлетело уже до 155 тысяч единиц. Важно помнить, что в статистике отсутствует информация за декабрь. Учитывая, что в декабре удары по энергосистеме продолжались с огромной интенсивностью, логично предположить, что поставки генераторов как минимум соответствовали ноябрьским, а, скорее всего, значительно их превзошли.
Наиболее популярными являются генераторы мощностью до семи киловатт, способные обеспечить электроэнергией загородный дом, небольшой магазин, склад или же офис.
Применение генераторов не только негативным образом сказывается на экологической обстановке, но также приводит к росту цен на топливо, затем на получаемое таким способом электричество, ну и, как следствие, на все товары и услуги от магазинов и фирм, запитанных резервных электростанций.