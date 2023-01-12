Аналитики, предрекавшие рублю укрепление после падения на фоне снижения цен на нефть и введения эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС и G7, могут отпраздновать, что на сей раз им удалось попасть пальцем в небо. По итогам сегодняшних торгов российская валюта укрепилась по отношению к доллару и евро, а официальный курс на завтрашний день составил 67,78 рубля за доллар и 72,79 рубля за евро.
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Таким образом, рубль восстановил позиции к уровню середины декабря, когда, собственно, и началось основное обрушение национальной валюты. Аналитики связывают этот процесс с началом периода выплаты налогов и нарастанием банковской активности россиян после окончания новогодних праздников, что приводит к спросу на рубли, тем самым повышая их стоимость.
В условиях постепенного восстановления объёма импорта рубль «просел», что выгодно для экспортёров товаров. Впрочем, учитывая колоссальную импортозависимость России, особенно когда речь заходит о бытовом уровне, слабый рубль приводит к повышению цен на товары. По мнению аналитиков, золотая середина кроется в районе примерно 65—68 рублях за доллар, и в настоящее время мы наблюдаем приближение к ней.