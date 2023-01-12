Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Рубль укрепился до уровня середины декабря
Качели продолжаются.
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Аналитики, предрекавшие рублю укрепление после падения на фоне снижения цен на нефть и введения эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС и G7, могут отпраздновать, что на сей раз им удалось попасть пальцем в небо. По итогам сегодняшних торгов российская валюта укрепилась по отношению к доллару и евро, а официальный курс на завтрашний день составил 67,78 рубля за доллар и 72,79 рубля за евро.

реклама

Таким образом, рубль восстановил позиции к уровню середины декабря, когда, собственно, и началось основное обрушение национальной валюты. Аналитики связывают этот процесс с началом периода выплаты налогов и нарастанием банковской активности россиян после окончания новогодних праздников, что приводит к спросу на рубли, тем самым повышая их стоимость.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

В условиях постепенного восстановления объёма импорта рубль «просел», что выгодно для экспортёров товаров. Впрочем, учитывая колоссальную импортозависимость России, особенно когда речь заходит о бытовом уровне, слабый рубль приводит к повышению цен на товары. По мнению аналитиков, золотая середина кроется в районе примерно 65—68 рублях за доллар, и в настоящее время мы наблюдаем приближение к ней.

#финансы #экономика #рубль #курс валют
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Чипы для смартфонов ослабили свою роль в качестве источника выручки TSMC
Доля 5-нм технологии в выручке TSMC выросла до 32%
В этом квартале TSMC рассчитывает столкнуться со снижением выручки и прибыльности
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
128
Скоро Challenger 2 появится в войсках ВСУ, в чем хорош и в чем плох основной британский танк
77
Как получить лицензионную Windows 10 бесплатно - разбираю несколько вариантов
55
Тонкая настройка процессора Ryzen 5 5600X и сравнение с Ryzen 5 1600
27
Эксперты из США рассказали о битве за Тайвань – почему Китай проиграет, а армия РФ не придёт
32
Ryse: Son of Rome - Древний Рим на движке CryEngine
8
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
32
Оверклокинг в 2023 году – жив он или нет, и есть ли смысл
113
Стоит ли опасаться Leopard 2 России и является ли этот танк тем самым легендарным вундерваффе
20
Как конфликт между Россией и Украиной заставил переосмыслить роль кибер-операций
37

Сейчас обсуждают

Alina_Ro
19:09
О да) Тоже люблю эту серию игр
Что такое космологическая постоянная или как "ошибка Эйнштейна" перевернула современную физику
Скиталец
19:08
Да вообще дурачки не понимают, что FPS выдаёт видеокарта... Вот это оперативки максимум что можно сделать это плюс 5 FPS
Оверклокинг в 2023 году – жив он или нет, и есть ли смысл
Alina_Ro
19:08
Здравствуйте Этого хватает у других авторов)
Что такое космологическая постоянная или как "ошибка Эйнштейна" перевернула современную физику
Alina_Ro
19:07
Что? XD Думаю, что я не единственная Алина на белом свете)
Что такое космологическая постоянная или как "ошибка Эйнштейна" перевернула современную физику
Скиталец
19:03
Врм там говно
Тонкая настройка процессора Ryzen 5 5600X и сравнение с Ryzen 5 1600
Danil Shtern
19:02
Быстрее на 30%" Вместо 20 фпс 26?)
Оверклокинг в 2023 году – жив он или нет, и есть ли смысл
FelsheR-BAN100554
19:00
Или памятник в центре киева не поставят!)) Владимир Владимирович побольше всех ваших презиков для украины сделал.
Скоро Challenger 2 появится в войсках ВСУ, в чем хорош и в чем плох основной британский танк
FelsheR-BAN100554
18:58
Спасибо за Крым, действительно было приятно. И крымчане как люди жить стали. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Скоро Challenger 2 появится в войсках ВСУ, в чем хорош и в чем плох основной британский танк
Скиталец
18:56
Акула уже в пункте выдачи пока денег нету.
Оверклокинг в 2023 году – жив он или нет, и есть ли смысл
Скиталец
18:55
А чем тебе этот не устраивает?
Оверклокинг в 2023 году – жив он или нет, и есть ли смысл
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем