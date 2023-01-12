В любой ситуации главное — подать её под нужным соусом.

Венгрия является одной из нескольких европейских стран, которые ещё сохранили некое подобие суверенитета во внутренних и внешних делах. В частности, Будапешт наотрез отказывается поставлять вооружения Украине, ну а чтобы данное решение не выглядело как попытка противопоставить себя обществу, в руководстве Венгрии придумали красивую версию своего нежелания следовать за «вожаком».

реклама

Как уточнил премьер-министр Венгрии Гергей Гуйяш, причина кроется в «особой геополитической ситуации», заключающейся в том, что перевозить оружие на Украину страна может только через Закарпатье, где проживают сотни тысяч этнических венгров. Чтобы не подвергать своих оказавшихся за кордоном соотечественников, Венгрия и не участвует в поставках вооружений.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Стоит отметить, что это лишь хорошо приправленная официальная версия. В реальности же венгерское руководство просто осознаёт, что конфликт на Украине рано или поздно закончится, а отношения с Россией нужно сохранять любой ценой. К сожалению, в лишённом субъектности ЕС в целом этого не понимают.