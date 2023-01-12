Венгрия является одной из нескольких европейских стран, которые ещё сохранили некое подобие суверенитета во внутренних и внешних делах. В частности, Будапешт наотрез отказывается поставлять вооружения Украине, ну а чтобы данное решение не выглядело как попытка противопоставить себя обществу, в руководстве Венгрии придумали красивую версию своего нежелания следовать за «вожаком».
реклама
Как уточнил премьер-министр Венгрии Гергей Гуйяш, причина кроется в «особой геополитической ситуации», заключающейся в том, что перевозить оружие на Украину страна может только через Закарпатье, где проживают сотни тысяч этнических венгров. Чтобы не подвергать своих оказавшихся за кордоном соотечественников, Венгрия и не участвует в поставках вооружений.
Стоит отметить, что это лишь хорошо приправленная официальная версия. В реальности же венгерское руководство просто осознаёт, что конфликт на Украине рано или поздно закончится, а отношения с Россией нужно сохранять любой ценой. К сожалению, в лишённом субъектности ЕС в целом этого не понимают.