Голова на плечах нужна не только для того, чтобы в неё кушать.

Приблизительно с марта прошлого года в западных СМИ начали продвигать повестку, из которой следует, что российская армия некомпетентна и не достигает своих стратегических целей в конфликте на территории Украины. Зачем западные СМИ занимаются дезинформацией своего населения и дают ложную надежду украинской стороне, вопрос открытый, тем более что цели специальной операции были обозначены в день её объявления — главной из них является происходящее сейчас самым активным образом разоружение ВСУ. Тем не менее, далеко не все американские военные аналитики следуют повестке своих «масс медиа»: например, военный аналитик Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive отметил, что не стоит слепо доверять заявлениям отставных генералов касательно событий на Украине.

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Дэвис отмечает, что вопреки тому, что пишут СМИ, Россия сохраняет значительное превосходство в артиллерии и высокоточных ракетах, нанесла критические повреждения украинской энергосистеме по всей территории страны, чем усложнила снабжение Киевом своих войск на передовой, а также продолжает удерживать 20 % территории, признаваемой международным сообществом как территория Украины. По мнению аналитика, крайне сомнительно, что Украина способна одержать победу в этом вооружённом конфликте, к тому же существует вероятность того, что Россия проведёт успешное зимнее наступление, а вера в то, что РФ слаба и не может одержать победу никак не оправдывается обстановкой на поле боя и прогрессом в войне.

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По словам Дэвиса, среднего американского обывателя легко ввести в заблуждение, поскольку лишь 1 % из них когда бы то ни было служили в армии, и ещё только 10 % из этого одного процента участвовали в боевых действиях. Таким образом, абсолютное большинство населения не имеют никакого представления о том, как ведутся боевые действия, и по умолчанию доверяют тем, кто носят звание отставного генерала вооружённых сил.