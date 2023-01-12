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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Калашников» по итогам 2022 года выпустил рекордное за двадцать лет количество оружия
Производство увеличилось на 40 % по сравнению с 2021 годом.
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Концерн «Калашников» решил подвести итоги минувшего года, и из них следует, что за 2022 год предприятие выполнило 45 контрактов в рамках гособоронзаказа, а также 24 договора по линии военно-технического сотрудничества. В целом рост производства боевого и стрелкового гражданского оружия составил 40 % по сравнению с 2021 годом, тем самым став рекордным за последние двадцать лет.

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Как уточняется, в 2022 году помимо выпуска линеек вооружений прошлых лет концерн освоил производство пяти новых изделий, в числе которых снайперская винтовка Чувавина (СВЧ), автомат Калашникова АК-19 натовского калибра 5,56 мм, пистолет-пулемёт Калашникова ППК-20, а также охотничьи самозарядные карабины «Сайга-9» и TR3 — оба в варианте с элементами ЭВО (АК-ЭВО — инициативная программа «Калашникова» по доработке стрелкового оружия на базе АК).

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В текущем году концерн «Калашников» расширит выпуск новых образцов вооружений, включая тактические беспилотные летательные аппараты. Важность последних в современных конфликтах уже невозможно игнорировать.

#оружие #калашников
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