Праздничная неделя в новом году выдалась крайне успешной для отечественного кинопроката: благодаря «Чебурашке» и нескольким другим новогодним премьерам удалось восстановить загруженность кинотеатров до допандемийного уровня, или примерно до 95 % от их возможной посещаемости, о чём сообщила глава Минкультуры России Ольга Любимова. Как уточняется, за праздничный период удалось собрать почти 4,5 миллиарда рублей при 13,2 миллионах проданных билетов.
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И хотя данный результат, особенно в сложившихся условиях с уходом западных кинокомпаний с российского рынка, безусловно, достоин упоминания, но важно помнить главное: на новогодние праздники отечественный кинопром трудился на протяжении не одного года, и заместить исчезнувшие из кинотеатров зарубежные (американские и европейские) картины попросту нечем.
По подсчётам Минкультуры, для полного импортозамещения киноотрасли в России необходимо производить порядка трёхсот фильмов в год, что на сегодняшний день физически невозможно в отсутствие необходимых съёмочных мощностей. В связи с этим в Госдуме сейчас рассматривается законопроект о принудительном лицензировании зарубежных фильмов для отечественного кинопроката — с учётом опасений и предложений представителей отрасли.