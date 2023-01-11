Любые боевые действия рано или поздно заканчиваются подписанием определённых документов. Конечно, всем бы хотелось, чтобы это событие произошло ещё поза-позавчера, и гибель людей по обе стороны конфликта бы прекратилась, но украинская сторона, не имеющая субъектности в международных отношениях, настроена бескомпромиссно. С российской стороны же регулярно звучат направленные в адрес дружественных стран заявления о постоянной готовности России к переговорам, но в Кремле уже перестали пребывать в иллюзиях и заявляют о бескомпромиссности таких переговоров в настоящее время.
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По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия всегда была готова решать проблемы за столом переговоров, однако сейчас подобное развитие событий невозможно из-за позиции Киева, который ещё в ноябре указом президента Украины законодательно исключил переговоры с российской стороной.
Стоит напомнить, что в марте на встрече делегаций двух сторон в Стамбуле почти удалось прийти к некоему промежуточному решению конфликта. Затем с подачи западных спонсоров Украины весь переговорный процесс был сорван, а украинские власти получили ложное чувство уверенности в своих силах на фоне гаргантюанских по своим масштабам поставок вооружений с Запада.