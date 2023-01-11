Недавно в ставшем печально знаменитом украинском городе Буча по аналогии с «пунктами незламности» открылась «юрта несокрушимости», в которой оставшиеся без электро- и теплоснабжения в результате ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры люди могут согреться, зарядить свои мобильные устройства и даже отведать блюда казахской кухни.
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Естественно, данное обстоятельство вызвало бурное обсуждение в Рунете, дескать, Казахстан, являющийся «союзником» России по ОДКБ, помогает противостоящей стороне, игнорируя при этом страдающих мирных граждан в ежедневно обстреливаемом Донецке. После общественного резонанса МИД России порекомендовал Казахстану объяснить произошедшее, и вот, сегодня представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Астана не имеет отношения к «юрте несокрушимости» в Буче.
Вместе с тем, по словам дипломата, Казахстан не может запрещать и комментировать возникшую юрту. Как отметил Смадияров, в Казахстане проживает большая украинская диаспора, а на Украине — казахская диаспора, у которых имеются дружественные связи. Видимо, таким образом представитель МИД Казахстана намекнул на то, что появление «юрты несокрушимости» — это инициатива казахской диаспоры в Буче, а не санкционированное казахстанским руководством действие.