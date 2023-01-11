Так считать, конечно, неправильно, но для громкого заголовка сойдёт.

Как известно, коллективный Запад во главе с США отправляет на Украину просто чудовищное количество военной техники и боеприпасов. Как подсчитали журналисты ТАСС, с момента начала специальной военной операции страны Запада и международные организации предоставили Украине помощь на сумму свыше $150 миллиардов, из них примерно треть — $48,5 миллиардов — это непосредственно расходы на военную машину Киева.

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Любопытно в данной ситуации то, что данная сумма составляет почти 95 % от всего оборонного бюджета России за минувший год ($51,1 миллиарда). Кроме того, суммарная западная помощь Украине за год примерно в 2,7 раза превосходит её бюджет. Таким образом, заявления российских властей о том, что Россия на территории Украины противостоит не столько украинским вооружённым силам, сколько объединённой военной машине коллективного Запада, имеют под собой огромные основания.

С другой стороны, переводить российские оборонные расходы в доллары не вполне корректно, поскольку Россия обладает полностью самостоятельным военно-промышленным комплексом и полным циклом производства всех видов вооружений, а сама страна работает в рублёвой, а не в долларовой зоне.

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Если же подсчитывать оборонный бюджет по паритету покупательной способности (ППС), то в случае России, у которой справедливый курс доллара, по подсчётам МВФ, должен составлять примерно 34 рубля за одного вечнозелёного президента, то более реальная цифра составит свыше $100 миллиардов долларов. Более пророссийски настроенные аналитики подсчитывают курс доллара по ППС равный 20 рублям — в таком случае российский оборонный бюджет перевалит и вовсе за $150—200 миллиардов. Иными словами, здесь главное — правильно считать, и можно подогнать результаты под необходимую повестку.