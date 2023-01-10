Но Made всё равно всё in China.

О том, что продажи iPhone в России сократились почти в два раза, не написал только ленивый. Причинами тому являются прекращение официальных поставок техники Apple в Россию, а также нарастающая «токсичность» системы iOS и App Store вследствие так называемых санкций. Но свято место пусто не бывает: «айфоны» были в значительной степени вытеснены китайскими брендами смартфонов, общая доля которых в российской рознице, по статистике группы «М.Видео-Эльдорадо», составила 65 % против 50 % годом ранее.

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Как утверждается, за 2022 календарный год россияне приобрели примерно 24 миллиона смартфонов. В «штучном» выражении лидером продаж стал бренд Xiaomi, на втором месте расположился Realme, а на третьем — Samsung. Смартфоны от Apple свалились на четвёртое место, ну а на пятом разместился бренд Tecno.

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Средняя стоимость покупаемого смартфона составила порядка 22,5 тысяч рублей, что всего на 5 % ниже уровня 2021 года. Самым популярным смартфоном стал Xiaomi Redmi 9A, следом за ним идёт Xiaomi Redmi Note 10S, затем iPhone 11 в 128-гигабайтной версии. При этом смартфоны Apple поголовно лидируют в рейтинге смартфонов стоимостью от 55 тысяч рублей. Иными словами, списывать причину падения доли iPhone на снижение доходов населения — как минимум заниматься манипуляцией.