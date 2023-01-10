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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО заявил, что помощь Украине истощила военные запасы Альянса
Получается, операция по демилитаризации зашла за пределы Украины?
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отличается удивительно непоследовательной позицией в своих заявлениях. С одной стороны, призывает участников Альянса увеличить поддержку Украины, объясняя это «общей безопасностью». С другой же стороны, по словам Столтенберга, поддержка Украины истощила военные запасы стран НАТО и Евросоюза.

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До какого уровня эти запасы истощились, не уточняется, однако важно помнить, что западные спонсоры Украины выскребли из стран бывшего Варшавского договора практически всю технику советского производства, с которой военнослужащие ВСУ могли бы работать без длительного периода переобучения. Теперь же и эта техника в огромных количествах уничтожается на фронте, тем самым порождая в головах западных руководителей мысли о необходимости поставок Украине уже техники непосредственно натовского образца.

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Стоит отметить, что создание из ВСУ некоего чудовища Франкенштейна — это вынужденная, отчаянная мера. В современных вооружённых силах же напротив идёт тенденция по унификации и стандартизации боевых машин, в идеале — чтобы вся техника делила между собой единую платформу. Данный подход сокращает сроки обучения экипажа, делает экипажи взаимозаменяемыми, а также решает проблемы с логистикой, материальным обеспечением, обслуживанием и ремонтом, попутно упрощая работу самих ремонтников.

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