У методички уже страницы пожелтели, а её всё читают.

В позапрошлом году в рамках авиасалона МАКС-2021 российские авиастроители представили перспективный истребитель под красивым и грозным названием Су-75 Checkmate. По плану, «шахматист» должен стать своего рода бюджетной версией многофункционального истребителя пятого поколения Су-57, и создаваться с расчётом на экспорт в дружественные страны. Тем не менее, с момента презентации Су-75 новостей о его производстве особо не поступало, и на фоне этого американское издание 19FortyFive выступило с предсказуемым предположением о том, что виной тому — введённые коллективным Западом антироссийские санкции.

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По мнению обозревателя издания Майи Карлин, вследствие санкций Россия потеряла доступ к западным комплектующим, которые якобы планировалось применять в Checkmate. Дополнительно, по сведениям СМИ, из проекта ушли ОАЭ, а замена комплектующих на российские и другие аналоги может привести к росту стоимости проекта, на что потенциальные покупатели явно не отреагируют позитивно.

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Тем временем Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) ещё осенью подтвердила планы по производству Су-75. Согласно этим планам, опытные образцы истребителя появятся в 2024—2025 году, так называемая установочная партия — в 2026, ну а в серийное производство истребитель поступит примерно в 2026—2027 годах.