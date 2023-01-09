Сели на шею и ноги свесили. Вот так это называется.

В настоящее время ситуация на Украине, выражаясь словами её бывших руководителей, напоминает аппарат искусственного жизнеобеспечения: вооружённые силы страны сопротивляются исключительно благодаря финансовой, материальной и военной помощи со стороны коллективного Запада. Несмотря на то, что только военная помощь Украине за 2022 год со стороны Запада исчисляется десятками миллиардов долларов, в МИД страны считают, что этого недостаточно, и имеют совесть упрекать своих «партнёров».

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Так, например, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своей публикации в Twitter заявил, что хоть Украина и благодарна своим партнёрам за военную помощь, но никто из них «не сделал достаточно до тех пор, пока российские войска остаются на украинской земле».

По словам господина Кулебы, вооружение Украины «для победы» — это «кратчайший путь к восстановлению мира и безопасности в Европе и за её пределами».

Ukraine is grateful to partners for their military aid, but we should remain honest with one another: no one has done enough as long as Russian boots remain on Ukrainian ground. Arming our country for victory is the shortest way to restoring peace and security in Europe & beyond. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 9, 2023

Стоит отметить, что так называемая военная помощь Украине при этом наращивается: США готовятся к передаче крупнейшего пакета помощи на сумму в три миллиарда долларов, куда войдёт огромное количество новой техники и боеприпасов. Также посильную «помощь» предоставят Франция и Германия, готовящие к отправке на Украину десятки лёгких колёсных танков и БМП соответственно.

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Тем временем этого всё равно мало, поскольку, по словам командующего ВСУ Валерия Залужного, которые он произнёс в интервью с западными СМИ, Украине, чтобы переломить ситуацию, требуются сотни танков, гаубиц, РСЗО и прочей техники. Иными словами, чтобы «победить», Украине нужно заново собрать всю армию с нуля.