Как известно, Турция, которая прокачала навык сидения на двух стульях до уровня грандмастера, начала вставлять палки в колёса Швеции и Финляндии в их стремлении вступить в НАТО, требуя от правительств данных государств выдать ряд лиц, которых турецкое руководство считает преступниками и террористами. Данные скандинавские государства требования Турции исполнять, мягко говоря, не торопятся, чем задерживают своё вступление в Североатлантический альянс.
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Теперь же премьер-министр Лвеции Ульф Кристерссон заявил, что выдвигаемые Турцией требования являются невыполнимыми. В Швеции надеются, что в конце концов Турция даст своё согласие на вступление страны в НАТО.
Строго говоря, в требовании Турции нет абсолютно ничего «невыполнимого», а простое нежелание выполнять требования, опасаясь политических последствий — это не аргумент в большой политике. Впрочем, не исключено, что мы имеем дело с игрой, поскольку самой Швеции никаких реальных преимуществ формальное вступление в НАТО не даст. А даст только направление в свою сторону российских сил сдерживания.