Восток — дело тонкое. А где тонко, там и рвётся.

Как известно, Турция, которая прокачала навык сидения на двух стульях до уровня грандмастера, начала вставлять палки в колёса Швеции и Финляндии в их стремлении вступить в НАТО, требуя от правительств данных государств выдать ряд лиц, которых турецкое руководство считает преступниками и террористами. Данные скандинавские государства требования Турции исполнять, мягко говоря, не торопятся, чем задерживают своё вступление в Североатлантический альянс.

реклама

Теперь же премьер-министр Лвеции Ульф Кристерссон заявил, что выдвигаемые Турцией требования являются невыполнимыми. В Швеции надеются, что в конце концов Турция даст своё согласие на вступление страны в НАТО.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Строго говоря, в требовании Турции нет абсолютно ничего «невыполнимого», а простое нежелание выполнять требования, опасаясь политических последствий — это не аргумент в большой политике. Впрочем, не исключено, что мы имеем дело с игрой, поскольку самой Швеции никаких реальных преимуществ формальное вступление в НАТО не даст. А даст только направление в свою сторону российских сил сдерживания.