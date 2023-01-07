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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что Украина продолжает рассчитывать на поддержку и помощь со стороны Вашингтона
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Сегодня стало известно, что в США спикером Палаты представителей Конгресса был избран республиканец Кевин Маккарти. Одним из первых Маккарти с избранием поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

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Примечательно то, что непосредственно поздравлению господин Зеленский посвятил лишь крошечное предложение из всей публикации в Twitter: львиная доля «поста» касалась того, насколько «жизненно важной» является американская поддержка Украины, благодаря которой страна добилась «успеха на поле боя».

Как добавил Зеленский, Украина рассчитывает на «постоянную поддержку и дальнейшую помощь» со стороны США, что, как утверждается, приблизит «нашу общую победу».

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Тем временем несколько часов назад США представили очередной пакет так называемой военной помощи Украине на сумму свыше трёх миллиардов долларов. В состав «пакета» войдут БМП Bradley, десятки тысяч артиллерийских снарядов, отдельная статья расходов на «модернизацию ВСУ», масса вооружений и многое другое. Выводы делаем сами.

#сша #россия #украина #политика
2
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