Сегодня стало известно, что в США спикером Палаты представителей Конгресса был избран республиканец Кевин Маккарти. Одним из первых Маккарти с избранием поздравил президент Украины Владимир Зеленский.
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Примечательно то, что непосредственно поздравлению господин Зеленский посвятил лишь крошечное предложение из всей публикации в Twitter: львиная доля «поста» касалась того, насколько «жизненно важной» является американская поддержка Украины, благодаря которой страна добилась «успеха на поле боя».
Как добавил Зеленский, Украина рассчитывает на «постоянную поддержку и дальнейшую помощь» со стороны США, что, как утверждается, приблизит «нашу общую победу».
Тем временем несколько часов назад США представили очередной пакет так называемой военной помощи Украине на сумму свыше трёх миллиардов долларов. В состав «пакета» войдут БМП Bradley, десятки тысяч артиллерийских снарядов, отдельная статья расходов на «модернизацию ВСУ», масса вооружений и многое другое. Выводы делаем сами.