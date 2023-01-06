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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США официально объявили о выделении пакета военной помощи Украине на сумму свыше $3 миллиардов
В него чего только не входит.
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Администрация США продолжает вкладывать баснословные деньги в поддержание огня конфликта на территории Украины. Сегодня, как и следовало ожидать после утечек в СМИ, Белый дом сообщил о выделении Украине очередного пакета военной так называемой помощи на сумму свыше трёх миллиардов долларов, что является рекордом с момента начала специальной военной операции.

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По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, в США не видят перспектив прекращения огня на Украине в ближайшие месяцы, поэтому считают необходимым продолжить поддерживать страну в военном плане. В состав очередного пакета военной «помощи» входят БМП Bradley, самоходные гаубицы и другие виды вооружений. Всего из запасов Пентагона будет выделено вооружений на сумму в $2,8 млрд, из которых $682 миллиона пойдут в счёт предоставления вооружений странам НАТО в восточной Европе. Дополнительно $225 миллионов предоставят для «долгосрочного укрепления военного потенциала Украины и модернизации её вооружённых сил». Отсюда и получается общая сумма в $3,025 млрд.

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В Белом доме утверждают, что постараются предоставить вооружения Украине как можно быстрее, однако важно понимать, что этот процесс в любом случае займёт определённое время. Что касается ЗРК Patriot, то процесс передачи одной батареи данного комплекса ещё не начался — даже обучение украинских военнослужащих управлению данной системой ещё не стартовало. Проводиться оно (обучение) будет на территории некой «третьей страны».

#сша #россия #украина #военная техника
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