В теории, это как-то поможет перехватывать крылатые ракеты.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Соединённые Штаты, будучи главным спонсором украинских вооружённых сил, сейчас стоят перед дилеммой: продолжать зарабатывать политические очки в глазах коллективного Запада и наращивать эскалацию в конфликте на территории Украины или же продолжать выдавать оружие «на карманные расходы». Судя по тому, что готовящийся к сегодняшнему анонсу очередной пакет военной «помощи» Украине со стороны США станет крупнейшим за время активного конфликта и составит примерно $2,85 миллиарда, то американское руководство пошло по первому пути.

реклама

Установка RIM-7 Sea Sparrow в корабельном исполнении.

Список готовящихся к поставке вооружений ещё не опубликован, однако из сообщений различных СМИ известно, что в него войдут БМП Bradley, а также зенитные ракеты Sea Sparrow. Последние были разработаны в 1960-х годах, а приняты на вооружение — в 1970-х.

Первоначально Sea Sparrow проектировались как корабельные зенитные системы, но впоследствии был создан и вариант в наземном исполнении. Его-то, по всей видимости, и передадут Украине.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3060 MSI Gaming со скидкой 10% в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3090 Ti MSI Gaming за 122 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Предполагается, что Sea Sparrow станет подспорьем в борьбе украинских систем ПВО с крылатыми ракетами, которые стали для неё настоящей неразрешимой проблемой.