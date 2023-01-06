Соединённые Штаты, будучи главным спонсором украинских вооружённых сил, сейчас стоят перед дилеммой: продолжать зарабатывать политические очки в глазах коллективного Запада и наращивать эскалацию в конфликте на территории Украины или же продолжать выдавать оружие «на карманные расходы». Судя по тому, что готовящийся к сегодняшнему анонсу очередной пакет военной «помощи» Украине со стороны США станет крупнейшим за время активного конфликта и составит примерно $2,85 миллиарда, то американское руководство пошло по первому пути.
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Список готовящихся к поставке вооружений ещё не опубликован, однако из сообщений различных СМИ известно, что в него войдут БМП Bradley, а также зенитные ракеты Sea Sparrow. Последние были разработаны в 1960-х годах, а приняты на вооружение — в 1970-х.
Первоначально Sea Sparrow проектировались как корабельные зенитные системы, но впоследствии был создан и вариант в наземном исполнении. Его-то, по всей видимости, и передадут Украине.
Предполагается, что Sea Sparrow станет подспорьем в борьбе украинских систем ПВО с крылатыми ракетами, которые стали для неё настоящей неразрешимой проблемой.