Последние несколько месяцев военная так называемая помощь Украине со стороны её западных покровителей выглядела в глазах аналитиков весьма незначительной. Как бы то ни было, даже при такой «незначительности» специальная операция затягивается, ну а следующий пакет «помощи», как передаёт Associated Press, и вовсе станет крупнейшим за время конфликта.
реклама
Как сообщается, новый пакет включает в себя вооружений на сумму примерно в $2,85 миллиарда, что является крупнейшим из изъятых в пользу Украины запасов военного оборудования Пентагона.
Насколько известно репортёрам Associated Press, в очередной пакет «помощи» Украине включат пятьдесят БМП Bradley, бронеавтомобили HMMWV (Humvee), многоцелевые машины MRAP, ракеты и боеприпасы в большом количестве. Официально содержание пакета должны обнародовать завтра, 6 января. Не исключено, что в его состав также войдут новые пусковые установки HIMARS взамен уничтоженных.
Важно также помнить, что с вооружениями Украине помогают ещё и Франция с Германией. Первая намеревается отправить на Украину «колёсные танки» AMX-10RC, вторая — якобы дополнительную батарею ЗРК Patriot и несколько десятков БМП Marder.