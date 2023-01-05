В него чего только не войдёт.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Последние несколько месяцев военная так называемая помощь Украине со стороны её западных покровителей выглядела в глазах аналитиков весьма незначительной. Как бы то ни было, даже при такой «незначительности» специальная операция затягивается, ну а следующий пакет «помощи», как передаёт Associated Press, и вовсе станет крупнейшим за время конфликта.

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Как сообщается, новый пакет включает в себя вооружений на сумму примерно в $2,85 миллиарда, что является крупнейшим из изъятых в пользу Украины запасов военного оборудования Пентагона.

Насколько известно репортёрам Associated Press, в очередной пакет «помощи» Украине включат пятьдесят БМП Bradley, бронеавтомобили HMMWV (Humvee), многоцелевые машины MRAP, ракеты и боеприпасы в большом количестве. Официально содержание пакета должны обнародовать завтра, 6 января. Не исключено, что в его состав также войдут новые пусковые установки HIMARS взамен уничтоженных.

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Важно также помнить, что с вооружениями Украине помогают ещё и Франция с Германией. Первая намеревается отправить на Украину «колёсные танки» AMX-10RC, вторая — якобы дополнительную батарею ЗРК Patriot и несколько десятков БМП Marder.